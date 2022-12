Cercanía de Pacheco con un magistrado: nuevo capítulo en escándalo Pretelt

Después de haber sacudido a la Corte Constitucional con su versión sobre el presunto y millonario soborno alrededor de la tutela de Fidupetrol, el abogado Víctor Pacheco tuvo acceso al Palacio de Justicia y a la casa de magistrados amigos.



Uno de ellos, Gabriel Mendoza, sobre quien Pacheco dijo haber ayudado a ternarlo para la magistratura en una reunión en el Jockey Club de Bogotá; aceptó que el abogado lo visitó en su casa de Barranquilla para pedirle un favor burocrático. En la declaración del magistrado ante la Comisión de Acusación de la cámara se lee:



"Preguntado: señor magistrado, ¿después del 27 de diciembre en cuántas oportunidades se ha reunido usted con el doctor Pacheco?



Contestado: "en una oportunidad, aproximadamente el 10 de enero en Barranquilla hablé nuevamente con el doctor Pacheco por cuanto quería ayudar a un pariente de la doctora Elvira Pacheco a conseguir un trabajo en alguna entidad del orden nacional y me pidió el favor de que si yo la podía ayudar".



La comisión tendría interés en saber si la posible demora de los magistrados para denunciar la presunta exigencia de dinero hecha por su colega Jorge Pretelt tendría que ver con sus relaciones con Pacheco:



“Preguntado: señor magistrado, ¿es usted consciente de que omitió el deber legal de denunciar los hechos señalados a usted por Víctor Pacheco desde finales de 2014?



Contestó: una información como la que me compartió el doctor Pacheco no podía ser tratada a la topa tolondra y había que tratar ante todo de medir el grado de confiabilidad que tenía lo que se me había informado".



Estas revelaciones se suman a las hechas por Noticias Caracol en la noche del sábado sobre los nuevos nombres de ejecutivos y asesores de Fidupetrol que tuvieron que ver con el trámite de la tutela y sobre la convicción expresada por el abogado de que el dinero presuntamente pedido por Pretelt se habría pagado, pese a lo cual el fallo fue adverso. Por eso Pacheco uso la palabra "bastardía", sinónimo para él de traición.