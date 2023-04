‘Cero cacho’: más allá del polémico nombre, la autora del proyecto de ley lo explica a profundidad

La senadora Karina Espinosa Oliver radicó lo que ella considera “el proyecto de ley que transformará la educación en Colombia”: la ley 'cero cacho' . El nombre causó revuelo en redes sociales, por ello el equipo de Caracol Ahora la contactó para que ella como autora diera una perspectiva más profunda de su iniciativa.



Espinosa, perteneciente al Partido Liberal, se define como una “fiel creyente en Dios” y “defensora incansable de la familia”. Explica que ‘cero cacho’ es una de sus propuestas de campaña y fue construido con el apoyo de un equipo del Ministerio de Educación y asesoría externa.

En el borrador del proyecto se especifica que el objetivo del mismo es “modificar el modelo educativo a través de la implementación de herramientas que orienten el fortalecimiento de la interacción permanente del cuerpo docente, administrativo, el estudiante y las familias, con el fin de convertir las instituciones educativas en el epicentro de la transformación social”.

Este objetivo pretende cumplirse a través “del modelo educativo de formación en valores, principios, el fomento de la cultura de paz, la innovación, el emprendimiento, la educación económica, financiera y aritmética de negocios, la cultura, el deporte, el bilingüismo, la lectura crítica y el servicio social”.

En el documento se especifica que este modelo estará acompañado de aspectos como la prevención del consumo de drogas, bullying o acoso escolar, reclutamiento infantil, maltrato infantil, abuso infantil y suicidio en niños, niñas y adolescentes y el “cacho”.

“El 'cacho', según el proyecto, es todo aquello nocivo que nos está haciendo daño, que nos está destruyendo nuestro tejido social, que afecta a la familia, a la salud mental”, explicó Espinosa.

Expresa que el tema del ‘cero cacho’ nació de cuando tuvo la oportunidad de ser gestora social de Sucre, su departamento. Allí creó la estrategia Sucre Cinco, charlas barriales sobre cero violencia, cero consumo de sustancias psicoactivas, cero bullying, cero abusos infantil, cero violencia física y verbal. Pero “nunca metimos la estrategia 'cero cacho', porque la verdad ni se nos había ocurrido”, apuntó.

“Teníamos una cantidad de homicidios, incluso suicidios por el tema de la infidelidad”, relató la senadora, haciendo alusión a casos como el de un hombre que mataron con una olla caliente por presuntamente ser infiel y la de un señor que cometió suicidio por un engaño de su pareja.

Bajo esta definición, la senadora aclara que el fin de esta ley “no busca poner preso a los cachones ni a la infidelidad”, sino más bien educar y reconstruir “nuestro tejido social”.

Así mismo, manifestó una gran preocupación por el tema de la regularización del cannabis y expresó no estar de acuerdo con la misma. Argumenta que, a pesar de que hay lugares que ya lo tienen regulado, esto no ha disminuido el narcotráfico o el consumo, “todo lo contrario, mayor deserción escolar”.

“A mí no me digan que con el cannabis es solo de uso adulto. Ustedes saben que tenemos consumo de sustancias en las instituciones educativas y si regularizamos esto, pues más difícil va a ser decirle a nuestros hijos que no consuman si está regularizado”, comentó Espinosa, diciendo que le da “tristeza que nuestros jóvenes se nos pierdan por la marihuana”.

Aunque el proyecto de ley apenas se radicó, la senadora considera que es uno de los mejores que hay actualmente en el Congreso. “No deberíamos confundirnos y acabar el proyecto por términos que estamos usando mal, por cosas que no dicen en él”, enfatizó la senadora.