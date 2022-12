Cero y van tres: exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody no asisten a interrogatorio de Fiscalía

La investigación por presuntas irregularidades en el otrosí al contrato para construir la vía Ocaña-Gamarra continuará, dijo fiscal general.

Este fue el tercer y último intento de la Fiscalía por escuchar en interrogatorio a las exministras de Educación Gina Parody y de Transporte Cecilia Álvarez por las irregularidades en el otrosí al contrato para construir la vía Ocaña - Gamarra.

Abren investigación contra Gina Parody por adición presupuestal en... "Todo ciudadano podrá ejercer o no el derecho de brindar sus versiones, sus testimonios, sobre sus conductas. Quienes no hagan uso de ese derecho no impiden el ejercicio de las acciones de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación", señaló el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

El abogado denunciante pidió a la Fiscalía imputarles cargos.

"Esa reticencia, esa burla de la administración de justicia obliga a la Fiscalía, de acuerdo con la ley procesal colombiana, a imputar cargos por cuanto existe inferencia razonable de responsabilidad penal", señala Jaime Lombana.

Las exfuncionarias del gobierno Santos insisten en que la diligencia, a la que no están obligadas a asistir, debe ser a través de videoconferencia y desde Estados Unidos, donde están radicadas.