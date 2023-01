Cero y van tres: otro polémico candidato a director del Centro de Memoria Histórica

Nombre de Rubén Darío Acevedo está en el centro del debate por cuenta de unas declaraciones en las que desconoce la existencia del conflicto en Colombia.

El tercer candidato que suena para ocupar el cargo está generando polémica, no solo por varios trinos del pasado en los que cuestionaba a líderes de la izquierda, políticos, periodistas e instituciones, sino porque, según él, en el país no hay conflicto armado, como lo dijo al periódico El Colombiano.

“Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”, expresó a dicho medio.

Sin embargo, Acevedo dice que sus opiniones son distintas a lo que sería su postura en la entidad.

“Son muchos los actores que, al llegar a la dirección de una institución de esta naturaleza, hay que tener en cuenta para diseñar un plan de trabajo y aplicarlo en lo sucesivo”, señaló.

Colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos le hicieron llegar una carta al presidente Iván Duque en la que le piden que en el cargo esté una persona “idónea”.

Rubén Darío Acevedo se convierte en el tercero en generar polémica. Primero Mario Javier Pacheco y luego Vicente Torrijos, cuya designación fue rechazada por varios sectores debido a su cercanía con las Fuerzas Militares y a unas incongruencias en su hoja de vida frente a un título de doctorado en Relaciones Internacionales.

