César Gaviria reaparece en plaza pública con un discurso repleto de duras pullas contra Santos

El exmandatario liberal aseguró que no permitirá que el Gobierno le gane las elecciones al Partido Liberal.

“Eso no lo vamos a permitir, no nos van a ganar atropellándonos, eso no lo van a lograr, que el presidente y su equipo lo sepan, no lo van a lograr”, declaró Gaviria en Manizales.

“Hace cuatro años, con contribuciones desmedidas, con dineros del presupuesto, aseguraron la victoria en las elecciones parlamentarias. Este año eso no va a pasar y no debe pasar, se lo he dicho al presidente”, añadió.

El dirigente liberal aseguró que debe haber garantías para unas elecciones limpias, y que el Gobierno se quedó corto en la aplicación de reformas sociales. Además, pidió a los sectores políticos no asustar a la gente con fantasmas castrochavistas.

Las declaraciones contrastan con el apoyo incondicional que en años anteriores le expresó el exmandatario al gobierno Santos.