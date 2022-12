Cese de actividades de pilotos de Avianca afectaría a más de 40.000 viajeros

Si negociaciones entre Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y directivas de la aerolínea no tienen éxito, huelga iniciaría este miércoles.

Avianca, que tiene diariamente cerca de 800 operaciones nacionales e internacionales, tomó la decisión de no vender tiquetes para los días 20, 21 y 22 de septiembre como medida de contingencia ante el posible paro.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) exige un ajuste salarial para cerca de 700 pilotos. El cese de actividades se convocó luego de fallidas negociaciones con Avianca, principal aerolínea del país, para igualar los salarios de los pilotos colombianos con los regionales adscritos a Avianca Holdings.

Los pilotos exigen, además, mejoras en la seguridad operativa.

"Nuestros pilotos han tomado esta decisión como resultado de las persistentes políticas de persecución sindical y de discriminación que mantiene la administración de Avianca", dijo el capitán Jaime Hernández, presidente de ACDAC, citado en un comunicado.

La aerolínea consideró "ilegal" la decisión, argumentando que la ley colombiana considera al transporte aéreo como un "servicio público esencial".

Es "una vía de hecho ilegal que afecta a los clientes, la conectividad del país y una medida de presión que no refleja el sentir ni los intereses de los 22.000 trabajadores de Avianca y de sus familias", indicó en un comunicado divulgado este viernes en Bogotá.

"De materializarse esta acción, la aerolínea tomará las medidas disciplinarias que correspondan", agregó.

La empresa aseguró que durante 20 días de negociaciones, finalizadas el 11 de septiembre, presentó más de 20 propuestas a ACDAC.

En el marco de esas discusiones, la aerolínea llegó a un acuerdo con la Organización de Aviadores de Avianca, (ODEAA), que agrupa a los pilotos restantes.

Avianca aseguró que diseña "planes de acción y mitigación para atender las necesidades" de los pasajeros que se vean afectados por la huelga.