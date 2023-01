Cese del fuego con ELN está casi listo, pero Santos le dejará a Duque la decisión

El saliente mandatario señaló que “ya hay un documento y los protocolos están prácticamente listos”. Añadió que espera que el próximo presidente lo continúe.

Desde Santa Rosa, sur de Bolívar, Juan Manuel Santos indicó: “Sobre cese del fuego hay ya un documento y los protocolos están prácticamente listos y lo que esperamos es que el próximo gobierno decida si va a continuar. Yo espero que lo haga con lo que falta, que es muy poco. Yo diría que es un 10% lo que falta para iniciar el alto al fuego real y verificable”.

El saliente mandatario aseguró que hasta la noche del martes en La Habana las partes tenían "muy definido" cómo iba a desarrollarse la nueva tregua bilateral y temporal, pero que no pudo concretarse por la ausencia de un acuerdo en la verificación internacional a cargo de la ONU.

"Para verificar se requieren unos protocolos, unos procedimientos muy precisos, para que no haya equívocos" y todo el mundo "esté tranquilo", agregó.

El mandatario aseguró que los protocolos fueron exigidos "primordialmente" por Naciones Unidas, que monitorearía la tregua junto a la Iglesia católica.

"Nosotros dijimos, si hay acuerdo entre el ELN y la ONU sobre los protocolos, nosotros avalamos esos acuerdos y podemos iniciar el cese al fuego", afirmó.

El organismo internacional señaló que se debía comunicar al gobierno de Duque si está de acuerdo con los procedimientos para el nuevo cese, tras el pactado entre octubre y enero pasados que tuvo acusaciones mutuas de incumplimiento.

"Sería realmente contraproducente firmar algo que el nuevo gobierno no avale (...) sería deshacer todo, generar unas expectativas mucho más allá de lo real y de lo conveniente", explicó Santos.

El presidente saliente ordenó el regreso este mismo miércoles de sus negociadores a Bogotá para que elaboren un informe al nuevo gobierno sobre el estado de las conversaciones, iniciadas formalmente en 2017.

Santos aseguró que su delegación en Cuba dejó "las bases muy avanzadas" sobre el punto de la agenda de negociaciones que se refiere a la participación de la sociedad en la construcción de paz.

El presidente electo Duque prometió durante la campaña endurecer las condiciones de las charlas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).