Chats de Emilio Tapia y socios en escándalo de Centros Poblados: “No dormí pensando en la ministra”

En el escándalo del millonario contrato entre MinTic y Centros Poblados, la Fiscalía tienen cientos de pruebas que demostrarían cómo Emilio tapia, condenado por el cartel de la contratación en Bogotá, se encargó de armar el nuevo entramado de corrupción.

Chats extraídos del celular de uno de los testigos clave en la investigación que se adelanta por este caso son prueba fundamental sobre cómo se habría manejado la plata.

Juan Carlos Cáceres, dueño de una de las empresas que conforman la unión temporal, le informó a Emilio Tapia que logró conseguir la plata que hacía falta. Sin embargo, días después, en otro chat, se expone la preocupación por lo que estaría pasando con el millonario contrato.

Incluso, se reveló el chat donde se comprueba cómo Juan José Laverde recibe la garantía bancaria falsa que era requisito fundamental para adjudicarse el contrato. El chat fue aportado por un hombre llamado Alfredo Jesús Amín.

Las conversaciones fueron expuestas durante la audiencia en donde se solicitó que Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde fueran enviados a la cárcel. Incluso allí quedó en evidencia varias de las transacciones que se hicieron con el dinero girado del anticipo.

“Aquí hay varias imágenes respecto de lo que tiene que ver con cuentas corrientes, archivos denominados en cuanto a transferencias que se realizan en dólares y todo lo que soporta esta relación en la que ellos se desempeñaban como las personas que se encargaban de manejar esta unión temporal: el señor Emilio, en representación de las otras tres empresas, y el señor Juan Carlos de Novotic y Novo Security”, explicó Andrea Muñoz, fiscal del caso.

Otras de las pruebas del ente investigador son unas minutas de ingreso al edificio donde funciona Omega Buildings y donde que se evidencian encuentros entre Juan Jose Laverde, supuesto encargado de conseguir las garantías falsas, con Emilio Tapia.

En la audiencia, la Fiscalía también reveló que, al parecer, estarían usando documentación falsa en un proceso para la adjudicación de un contrato con las empresas municipales de Cali, Emcali.

Noticias Caracol conoció detalles de lo que dijo uno de los testigos estrella en la investigación, Jorge Enrique Molina, sobre este capítulo.

“Conocí a Juan José, me llevó a donde Emilio Tapia, me comentó. A los dos días me solicitaron esos cupos, se le enviaron y de ahí para allá; tengo entendido que les adjudicaron los contratos y lo deben estar desarrollando, los contratos con Emcali, en el mes de octubre”, indicó Molina.

Investigador: “o sea, ¿en ese momento no les habían adjudicado los contratos? ¿Para el momento que usted conoce a Emilio Tapia no era los contratos que ellas estuvieran ejecutando?”.

Jorge Molina: “no, no él fue muy enfático en decir que él tenía la metodología para que se les contratara, pero no los tenía contratados para ese momento”.

Emcali se pronunció en las últimas horas frente a lo anunciado por la Fiscalía durante la audiencia.

“Nosotros hemos hecho un rastreo inicial en nuestro centro de comando de contratación y registro de proveedores y hasta el momento no hemos encontrado que Emcali haya suscrito en este año y ocho meses de este gobierno ningún contrato”, señaló Carlos Olmedo Arias, secretario General de Emcali.

La Fiscalía también indaga sobre el envío de dineros a cuentas, no solo en Estados Unidos, sino en Dubái.