Chile se ofrece como sede para diálogos con ELN, confirma presidente Santos

Pablo Beltrán, en su primer pronunciamiento desde que Ecuador decidió no ser garante, aseguró que esa guerrilla está dispuesta a ir a cualquier país.

El jefe guerrillero planteó que las partes desde el nuevo sitio de diálogo buscarán un nuevo cese del fuego.

Horas antes, desde Supía, Caldas, el presidente Juan Manuel Santos reveló que son varias naciones las que se han ofrecido para que ese proceso continúe.

"Está mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y me dijo: Chile se ofrece, con entusiasmo, para ser sede de esas conversaciones con el ELN. Lo mismo hizo Brasil, Cuba y Noruega".

Santos hizo el anuncio en una visita a dos municipios de Caldas, en los que entregó beneficios a campesinos de la región y a trabajadores informales para que puedan acceder a un ahorro para su pensión.

"Estamos analizando cuál es el próximo paso a seguir, si efectivamente Ecuador quiere que salgamos de inmediato o si quiere que termine esta fase y que la próxima la hagamos en otro país", puntualizó el mandatario.