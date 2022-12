Chipre no tendrá que gravar depósitos menores de 100.000 euros

A la vista de que este martes los técnicos todavía deberán fijar los nuevos tramos impositivos, un portavoz del Gobierno no quiso excluir un nuevo aplazamiento de la votación.

Fuentes del Gobierno de Nicosia informaron a Efe de que en la teleconferencia del Eurogrupo celebrada esta tarde, se dio a Chipre la flexibilidad de preparar un proyecto que sea "mas justo" para los pequeños ahorradores, pero que "no asuste" a los depositarios grandes.

Las citadas fuentes explicaron que los ministros de Finanzas del Eurogrupo pidieron a Chipre que "haya una aplicación" inmediata, a ser posible mañana, con resultados inmediatos.

Los miembros del Eurogrupo reiteraron que lo que importa es que Chipre asuma su compromiso de aportar 5.800 millones al rescate mediante la participación de los depositarios, y que corresponde al Gobierno de Nicosia acordar los tramos impositivos.

"Los esfuerzos continúan para encontrar una solución mas justa", agregaron las fuentes, que no quisieron excluir por ese motivo un nuevo aplazamiento de la votación, fijada para las 16.00 GMT.

Desde que en la madrugada del sábado los ministros de la zona del euro acordaran un rescate de 10.000 millones de euros a cambio de una quita a los depósitos bancarios por valor de 5.800 millones, Chipre vive una pesadilla que no parece acabar.

Primero la votación debía haberse producido el mismo domingo, luego se aplazó al lunes y hoy se volvió a fijar una nueva fecha, la de mañana, que ahora vuelve a estar en el aire.

La negativa de la mayoría de los partidos a la versión del Eurogrupo -un impuesto extraordinario del 9,9% a los depósitos superiores a los 100.000 euros y del 6,7% a los inferiores- junto con las voces que empezaron a llegar desde el exterior abriendo las puertas a un modelo menos dañino para los pequeños ahorradores hicieron posible plantear una nueva fórmula.

Según indicaron hoy a Efe fuentes cercanas a las negociaciones, el nuevo proyecto prevé un impuesto del 3% para los depósitos inferiores a 100.000 euros, y de un 12,5% para los superiores, aunque algunos medios hablan de una franja de hasta el 15% a los fondos que superen los 500.000 euros.

Otros medios hablan también de un impuesto prácticamente nulo para los depósitos inferiores a los 20.000 euros.

Desde otras capitales europeas, en particular desde Berlín, se ha insistido en que lo importante es que Chipre asegure la aportación de 5.800 millones de euros a la que se comprometió en el Eurogrupo y que es asunto interno del Gobierno de Nicosia organizar los tramos impositivos.

En Chipre, el sentimiento más compartido seguía siendo hoy el de rechazo hacia los socios europeos, un sentir alimentado por el propio presidente, Nikos Anastasiadis, quien en su mensaje a la nación anoche había asegurado que en Bruselas se le había planteado, a modo de chantaje, la alternativa entre la quiebra y la quita.

"Algo jamás visto. Nos tratan como a conejillos de Indias", dijo Marios Karoyian, el presidente del partido centrista DIKO, socio de Anastasiadis en el Gobierno, tras asistir hoy en el Parlamento a una reunión a puerta cerrada con el presidente.

Karoyian, cuyo partido en principio decidió apoyar el proyecto, dejó hoy abierta la posibilidad de un "no" si no se imponen modificaciones.

Según la prensa local, DIKO solicita además un compromiso por escrito del Banco Central Europeo (BCE) de que respaldará el sistema bancario chipriota si hay fuga de capitales.

Además de los pequeños ahorradores, la quita a los depósitos bancarios perjudican sobre todo los intereses de Rusia, cuyos depósitos en la isla se estiman en unos 15.474 millones de euros.

Más de una quinta parte de todos los depósitos en los bancos de Chipre, que suman unos 70.544 millones de euros, son propiedad de ciudadanos, por lo que no extraña la reacción del presidente, Vladimir Putin, quien hoy calificó la quita de "injusta, poco profesional y peligrosa".

Es previsible que la reacción no mejore si se acaba imponiendo una fórmula que castigue más a las grandes fortunas.

En 2011, año en que Chipre entró en crisis, obtuvo de Rusia un crédito bilateral de 2.500 millones de euros, cuyo plazo de devolución ha solicitado ampliar de 2016 a 2020.

Bruselas (Bélgica)