‘Chiribiquete’, un libro que contiene la investigación más completa sobre esta serranía

Carlos Castaño Uribe, su autor, nos cuenta detalles de la obra y por qué es tan importante cuidar esta maravilla natural de Colombia.

Una tarde, sobrevolando el Amazonas y en medio de una tormenta espantosa, Castaño Uribe descubrió el Chiribiquete.

Subido en una avioneta sin asientos y llena de galones de gasolina, quedó tan asombrado que gastó hasta el último recurso de combustible para poder cerciorarse de lo que sus ojos estaban viendo.

“La misión empezó el día que tuve la oportunidad por primera vez de conocer este lugar. Me cambió la vida y, con el paso de los meses, empecé a darme cuenta de que había que hacer algo por proteger este lugar a toda costa, era demasiado importante”, recalca el antropólogo y escritor.

Y es que había descubierto, nada más y nada menos, que el centro del mundo, el punto céntrico de toda la línea ecuatorial.

“Desde entonces hemos hecho todo este esfuerzo que ha resultado, con toda suerte de tropiezos y también con grandes avances en algunos aspectos”, explica Castaño Uribe.

Debido a su preocupación por la conservación del Chiribiquete, Carlos creó la ciencia detrás del parque, investigaciones que se plasman en este primer libro: ‘La maloka cósmica de los hombres jaguar’.

“El mensaje es hay que cuidar el Chiribiquete antes de que desaparezca, encontrar respuestas a quiénes somos nosotros los colombianos; no lo sabemos, no tenemos raíces con nuestra humanidad, no lo valoramos y esto es un aspecto que hay que superar rápidamente para poder ser nosotros eficaces y efectivos del futuro”, pide el experto.

La segunda parte del libro llegará pronto, pero ya no enfocada en el interior del Chiribiquete sino en la ruta que lo conecta desde México hasta Argentina.