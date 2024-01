Chocoanos protestaron tras fatal derrumbe: “No necesitamos más muerte, queremos tener vías dignas”

Con marchas, los habitantes de Ungía y Quibdó, que siguen de luto por el derrumbe que se registró en la llamada “trocha de la muerte” de Chocó, exigieron al Gobierno nacional la culminación de las dos principales vías y su intervención para que se liberen a los secuestrados.



“No necesitamos más muerte, queremos tener vías dignas para todos los chocoanos”, manifestó Beatriz Mosquera, docente.

Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, en Chocó, se unió al clamor de cientos de personas. “Si vemos que en otros departamentos hay vías 5G, ¿por qué en el Chocó no?”, cuestionó.



Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Soacha, hizo énfasis en que las carreteras son parte fundamental del progreso. “Las vías son algo importante para el desarrollo, pero también para la protección de la vida, de la comunidad. Por eso, ojalá sea un ciclo que se cierre rápidamente”, afirmó.

Y es que en menos de dos años, casi un centenar de personas han muerto por culpa de las avalanchas en las vías del departamento de Chocó.

Es por lo anterior que Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo, asegura que la culpa no es solamente de las lluvias. “No hay suficiente contención de las montañas, la ingeniería no genera seguridad. No puede ser que las vías de Chocó sean las vías que generen mayor número de muertos en el país por esta clase de tragedias. Vías que son del orden nacional, que comunican departamentos”, dijo.

Publicidad

Durante la manifestación, los chocoanos también pidieron la libertad de las personas que se encuentran secuestradas.