Chuzadas: más de 70 interceptaciones vincularían a Guatibonza con Benedetti

En algunas, donde se escucha hablar al coronel Jorge Salinas y la hacker María Luisa Pinzón, se refieren a ‘barbas’. Al parecer, así llamaban al senador.

Esta es una de las interceptaciones a las que tuvo acceso Noticias Caracol:

Coronel Jorge Salinas: Ahoritica Guatibonza me llamó y tenemos trabajito grande.

María Luisa Pinzón: ¿Cómo nos fue con lo que se le entregó, señor?

Coronel Jorge Salinas: Pues si me llama a darme trabajo... que hasta mañana tiene reunión con el barbuchas ese.

Las interceptaciones dejan entrever que el general retirado Humberto Guatibonza conocía de los trabajos de seguimientos que realizaban Pinzón y el coronel Salinas.

Coronel Jorge Salinas: Se lo mandé allá a Guatibonza, ojalá eso salga bien.

María Luisa Pinzón: Él me dijo que le volviera a enviar todo lo de providencia.

Entre los informes figuran dos teléfonos celulares que, según los audios interceptados, había solicitado Guatibonza.

La red de chuzadas aparentemente tenía vínculos con un oficial activo del Ejército, quien incluso, les referenciaba clientes.

Guatibonza, quien fue director del grupo antisecuestro y antiextorsión (Gaula), fue cobijado con el beneficio de casa por cárcel.

En contexto:

Prisión domiciliaria al general (r) Humberto Guatibonza por chuzadas Armando Benedetti, quien presuntamente habría pedido interceptar los teléfonos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es investigado por la Procuraduría.

El senador aparentemente también pagó para que se interceptaran las comunicaciones de reconocidos abogados como Jaime Lombana y Jaime Granados.

Lea también:

Procuraduría abre indagación preliminar al senador Armando Benedetti por presuntas 'chuzadas' El escándalo de chuzadas estalló en agosto pasado cuando fueron detenidos el coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, el mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos y el teniente coronel Jorge Humberto Salinas Muñoz, todos retirados del Ejército.

Las investigaciones establecieron que los capturados utilizaban como fachada dos empresas de seguridad en Cali y que tenían su sede en Ipiales, municipio fronterizo con Ecuador, donde accedieron a información sobre "movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales".