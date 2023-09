Ciberataque en Colombia: advierten que datos de un hospital habrían sido filtrados a la dark web

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, alertó sobre la posible circulación en la web oscura de datos médicos secuestrados tras el ciberataque donde resultaron afectadas varias entidades del Estado.

Ocho días después de conocerse el ataque cibernético contra IFX, proveedor de servicios de internet, y que afectó a 46 entidades del Estado y a algunas empresas privadas, el ministro Mauricio Lizcano advirtió que se estaría filtrando la información de un hospital en la dark web.

“Nosotros encontramos en la dark web parte de la inteligencia del Gobierno, uno de los hospitales que fue jaqueado, pues tenía información pública. La hipótesis que tenemos es que lo que quieren los secuestradores de datos como los hackers es enviar un mensaje de que ellos pueden hacer eso en cualquier momento”, señaló el funcionario.

La información secuestrada en la dark web presenta un riesgo inminente, dicen expertos en ciberseguridad.

“Cuando estos datos terminan en el internet profundo se comienzan a vender, y ¿por qué son complejos?, porque la información personal nuestra puede ser utilizada para estafas, extorsiones, amenazas, para seguimientos no identificados o perfilaciones”, aseveró Yefrin Garavito, experto en seguridad informática.

Al ministro de las TIC le preocupa que la empresa IFX no le haya entregado la anatomía del ataque cibernético. “A esta hora la empresa no nos ha entregado la anatomía del ataque, nos preocupa que la empresa no nos ha entregado el malware. Dicen que se lo entregaron a la Fiscalía, pero al Gobierno no, nos preocupa que la empresa no tenga un plan para resolver el problema”, agregó Mauricio Lizcano.

Entre tanto, IFX aseguró en un reciente comunicado que el equipo de investigación logró limitar el alcance del ataque y que se avanza en el restablecimiento de los servicios y las investigaciones.

