Ciberataque en Colombia ya está afectando servicios de salud y trámites judiciales

El ciberataque en Colombia ya comenzó a afectar los servicios de salud, como la solicitud de medicamentos, y trámites judiciales. Delincuentes secuestraron 55 millones de datos de 64 páginas que aloja la firma IFX Network, empresa proveedora de internet.



Entidades afectadas por el ciberataque en Colombia

Una de las dependencias hackeadas es el Ministerio de Salud, donde todos los servicios digitales presentan fallas. Entre las plataformas más perjudicada está la del MIPRES, que es por donde se autorizan los servicios especiales o medicamentos de alta complejidad que están por fuera del sistema de salud, como: medicamentos de enfermedades huérfanas y otros, alimentos nutricionales de propósito médico especial, procedimientos en salud, servicios complementarios y dispositivos de médico especial.

La rama judicial también está pasando apuros porque millones de procesos se encuentran en vilo por el ciberataque en Colombia. Por ahora, el Consejo Superior de la Judicatura recomienda adelantar presencialmente tres trámites: tutelas, habeas corpus y solicitud de audiencias con función de control de garantías.

Gloria Cecilia Ramos, juez civil del circuito y presidente de Asonal Bogotá, dice que se van a ver afectados “nosotros como poder público y a la ciudadanía que es la dueña también de su información”.

Agregan que no solo el ciberataque en Colombia los afectó, pues también amanecieron sin internet. “El día de hoy en los edificios del centro en general, en Paloquemao, en la misma dirección ejecutiva, no contamos con servicio de internet, no sabemos si tiene relación porque esto es una realidad para nosotros constante”.

Los términos judiciales quedaron suspendidos hasta el próximo 20 de septiembre, es decir, cualquier proceso estará paralizado mientras continúe la emergencia.

En Cali también se vio afectado el servicio de la rama judicial, donde alrededor de 200 despachos no han podido llevar a cabo diversos procesos. En Bucaramanga se vive una situación similar, donde además tuvieron que suspender audiencias por dos horas porque se cayó el internet.

En Pereira, cerca de 150 audiencias fueron suspendidas. Las IPS tampoco han podido tramitar la aprobación de medicamentos que deben ser autorizados por el Ministerio de Salud.

En la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se realizan entre 20 y 30 mil trámites diarios, los daños se evidenciaron desde el martes 12 de septiembre en la mañana. Hubo problemas con aplicativos como los canales de atención al usuario, SIC facilita -que se relaciona con procesos de conciliación-, quejas, administrativos, presentación de derechos y de peticiones y registros de marca y de patentes.

El Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- también fue víctima del ciberataque en Colombia y sufrió afectación en cuatro sistemas digitales: información sanitaria, que es clave para procesos de importación y exportación; datos internos de los laboratorios donde se hacen diagnósticos de muestras vegetales y animales, procesos que permiten movilización de maderas o de ganado en el país y el sistema de pagos y recaudos digitales.

La entidad asegura que hubo problemas con esos servicios, pero no hubo acceso a los datos, que sería el verdadero problema. Se implementó un sistema paralelo para poder hacer los trámites manualmente, que en tiempos normales son 700 diarios, y todos han sido atendidos, aunque con demoras y en muchos casos de manera presencial.

No se paralizaron, por ejemplo, la entrada y salida del país de productos del comercio exterior.

¿Qué dice el gobierno sobre ciberataque en Colombia?

El consejero presidencial para la transformación digital, Saúl Kattan, que es quien ha liderado junto al ministerio de las TIC el puesto de mando unificado para enfrentar este ciberataque en Colombia, precisó que “hay una importante cantidad de información que está en manos de delincuentes. En principio hay comprometida información de la salud, de la rama judicial, estamos mirando qué es lo que hay secuestrado y cuáles son los pasos a seguir”.

El funcionario aseguró que hasta el momento “al Gobierno nacional no le han pedido recompensas, el Gobierno nacional no paga recompensas, no sabemos si a través del proveedor de internet lo están haciendo, pero a nosotros directamente no”.

¿Dónde están los datos hackeados durante el ciberataque en Colombia?

“Probablemente estén secuestrados tanto en los mismos servidores donde están o están secuestrados en la Deep Web”, explicó Fernán Ocampo, CEO de Linktic.

En este tipo de ataque denominado ransomware, “los delincuentes ponen una bomba lógica en los servidores, donde la activan en el momento que ellos lo crean pertinente, esa bomba puede existir hace seis meses, un día o varios años, activan y capturan la información donde está alojada. Después de que la capturan, por lo general se comunican con los interesados, ya sea la empresa donde tienen los datos, en este caso IFX, y le piden un tema económico para pagar por medio de criptomonedas para que no sea identificable quiénes son estos delincuentes”, señaló el experto.

Según él, el riesgo que se corre con este ciberataque en Colombia es “que los datos sean expuestos para que la información confidencial salga; y, por otro lado, en caso tal de que existan temas financieros, cuentas bancarias, otro tipo de información”.