Ciclista grabó cómo dos hombres lo atracaron y se llevaron su bicicleta

Desde tempranas horas los delincuentes que merodean el centro de la ciudad se unen para esperar su víctima y hacer de las suyas aprovechando que no hay luz plena y que la cantidad de transeúntes es poca.

Es el caso de este joven que transitaba la carrera décima. Justo al llegar a la calle 22 es abordado por un ladrón y su cómplice. Se abalanzan sobre él y le quitan su bicicleta tras dejarlo neutralizado en el suelo. Pero los individuos no emprenden la huida, esperan sobre el andén sin miedo a una posible reacción de las autoridades.

El joven no recibe ayuda, pero sale corriendo en buscando apoyo sin obtener resultados. Ahora se une a la lista de las 148 víctimas de hurto de bicicletas que cada mes se registran en Bogotá, donde las más apetecidas son las profesionales que oscilan entre $200 mil y $700 mil.