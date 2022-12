CICR aclara que no hay fecha para liberar a secuestrados del ELN

"En estos momentos todavía no tenemos fecha", remarcó Raich en una rueda de prensa en Bogotá, en la que el CICR reconoció haber tenido contactos con el ELN.

"Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sí existe un protocolo que es casi estándar (...) entre el Ministerio de Defensa y nosotros, lo que todavía no está determinado es cómo, cuándo y dónde" se va a ejecutar, dijo Raich.

El delegado del CICR adelantó que este protocolo puede concretarse "con el transcurrir de estos días", sin dar más detalles para evitar "falsas esperanzas" y mentir "a las familias".

El ELN secuestró a tres colombianos, dos peruanos y un canadiense el pasado 18 de enero en un campamento de la minera Geo Explorer en el departamento de Bolívar, al norte del país.

Los peruanos son José Antonio Mamani y Javier Leandro Ochoa; el canadiense, Jernoc Wobert, y los colombianos, William Batista, Manuel Francisco Zabaleta y Alex López.

El pasado martes esa guerrilla afirmó, a través de un comunicado, que había puesto en libertad a los peruanos y a los colombianos, lo que después desmintieron las autoridades de ambos países.

"Sé que ha habido mucha especulación sobre si son cinco o son seis. Para nosotros también era confuso. La información que tengo son seis pero tampoco puedo certificarles que es así", apuntó Raich.

El ELN, además, tiene en su poder a los hermanos alemanes Uwe y Günter Otto Breuer, dos jubilados que recorrían el país en su propio vehículo cuando fueron hechos cautivos en noviembre pasado en la región del Catabumbo, fronteriza con Venezuela, aunque Raich dijo que sobre este asunto no hay mucha información.

Sobre "los dos ciudadanos alemanes puedo decirles que nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Defensa, con la Embajada (alemana) por supuesto (...) y también, como siempre, con el ELN", manifestó.

"En este caso ni hay protocolo ni nada establecido", concluyó Raich, quien compareció en una rueda de prensa junto al presidente del CICR, Peter Maurer, quien hoy concluyó una visita a Colombia.

En esta misma conferencia, ambos anunciaron que hoy se frustró el operativo por el que las FARC iba a liberar a dos policías y dijeron también que la entrega de un militar prevista para este sábado ha quedado por el momento en suspenso.

Bogotá