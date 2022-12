Cien jóvenes de escasos recursos podrán estudiar en otros países

Estas son tres las modalidades bajo las que se entregarán los cien cupos:

1. Francia - movilidad regular y movilidad en doble titulación

Programa dirigido a las instituciones públicas de educación superior colombianas que tengan acuerdos de movilidad regular y/o en doble titulación con universidades francesas en áreas del conocimiento tales como: ciencias exactas, básicas, tecnología, ingenierías y matemáticas.

Podrán postular a estudiantes de pregrado que cursen semestres avanzados en dichas áreas y serán beneficiados 73 jóvenes universitarios.

¿Qué es movilidad regular?

Uno o dos semestres de movilidad académica en una universidad francesa en donde los beneficiarios cursarán asignaturas y/o realizarán prácticas homologables dentro de su respectivo programa curricular. Aplican las ingenierías. (No conducente a título)

¿Qué es movilidad internacional?

Uno o dos años de movilidad académica, en doble titulación, en una universidad francesa, donde los beneficiarios podrán cursar asignaturas y/o realizar prácticas convalidables dentro de su respectivo programa curricular. (Conducente a título)

"Para otorgar estos cupos, a través del Icetex abriremos una convocatoria exclusiva para que las instituciones públicas puedan adherirse al programa y postular a sus mejores estudiantes de pregrado", dijo la ministra de Educación, Gina Parody.

El crédito condonable otorgado por el Gobierno incluye el valor de un tiquete de ida y regreso (Colombia- Francia-Colombia), un apoyo de sostenimiento para ayudas de útiles y alimentación de hasta 800€ mensuales (hasta por 20 meses según modalidad de movilidad internacional) y la administración del crédito educativo condonable en Colombia.

La embajada de Francia, por su parte, cubre el curso de preparación metodológica para el examen de suficiencia idiomática y un descuento de hasta el 25% en el proceso de visado.

Las instituciones de educación superior deberán preseleccionar a cinco de sus estudiantes más sobresalientes académicamente y brindarles el curso de francés para garantizar el nivel B2, es decir 660 horas de formación en ese idioma.

Dentro de los requisitos exigidos a los estudiantes, además de estar cursando los programas citados, debe ser aceptado por la universidad en Francia con la que tiene convenio vigente la institución colombiana, superar exitosamente el 50% de los créditos del programa académico que cursa en las áreas del conocimiento priorizadas por esta convocatoria y acreditar mediante certificado la suficiencia idiomática con un nivel de francés mínimo (B2).

La fecha límite que tienen las instituciones para presentarse a la convocatoria es el miércoles 30 de septiembre de 2015 hasta las 12:00 m. La solicitud debe entregarse por correo físico directamente en el Centro de Información del Icetex en Bogotá.

2. Francia - pregrado

24 bachilleres graduados en el año 2014, que deseen adelantar sus estudios de pregrado en ciencias exactas, básicas, tecnología y matemáticas podrán hacerlo en universidades francesas.

Los beneficiados con el crédito condonable tendrán acceso al curso preacadémico de francés nivel B2, seguro médico, manutención en Francia y tiquetes aéreos ida y vuelta.

Los requisitos para acceder a esta modalidad son: haber presentado las pruebas de estado Saber 11 durante los años 2014 o 2015, con un puntaje igual o mayor a 350 puntos y un puntaje de 80 en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales y razonamiento cuantitativo; tener dieciocho (18) años de edad (nacido antes del 30 de abril de 1998); estar registrados en la versión III del SISBEN con corte al 19 de junio de 2015 dentro de los puntos de corte establecidos, con un puntaje inferior a 57,21 (dependiendo del área).

3. Corea del Sur - pregrado

Tres bachilleres que hayan obtenido un puntaje en las Pruebas de Estado ICFES - SABER 11 igual o mayor a 380 puntos, podrán adelantar sus estudios de pregrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en Corea del Sur en Korea Advanced Institute of Science and Technology - KAIST.

Para acceder a los beneficios del crédito-beca de Corea, los interesados deberán haberse graduado desde el año 2014, haber presentado las Pruebas de Estado ICFES - SABER 11 durante los años 2014 o 2015 y estar registrados en la versión III del SISBEN con corte al 19 de Junio de 2015 dentro de los puntos de corte establecidos, con un puntaje inferior a 57,21 (dependiendo del área). El Gobierno colombiano cubrirá los gastos de seguro médico, manutención en Corea y tiquetes aéreos ida y vuelta.

La universidad coreana, por su parte, correrá con los gastos de registro, inscripción y matrícula por cuatro años, además de un auxilio estudiantil, dependiendo del promedio académico que sostenga el estudiante, y un curso de coreano obligatorio en la universidad.

Algunos programas de pregrado ofrecidos en KAIST son los siguientes: ingenierías química y biomolecular, informática, eléctrica, sistemas, ambiental, financiera, de fabricación de alta tecnología, industrial, mecánica, de software, costera y de puertos, así como ciencias de la computación, medios digitales, nanociencia y tecnología.

El Gobierno invertirá 10.508 millones de pesos para este programa.