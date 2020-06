Cien policías en Quibdó tienen COVID-19: operativos contra aglomeraciones, principales focos

Según el comandante de la Policía del Chocó, en operativos en los que se buscaba dispersar aglomeraciones fue donde algunos de los uniformados resultaron contagiados con COVID-19.

“Sabemos y conocemos el tema de indisciplina social donde, de alguna manera, hemos venido haciendo ese acompañamiento permanente a la ciudadanía y desafortunadamente observamos que se han visto afectados nuestros uniformados”, dijo el coronel Henry Galán Sierra, comandante de la Policía de Chocó.

Al interior del comando ya se han realizado 611 pruebas. “Son muestras que se han ido realizando durante todo el desarrollo. Es más, esta semana se van a seguir tomando más muestras a nuestro personal”, indicó el coronel.

Un patrullero que ya fue dado de alta luego de superar el COVID-19 reconoció la gravedad de este virus y le pidió a la ciudadanía guardar el aislamiento.

“Esto es serio. Por esto que pasé, en la vida quiero volver a pasar. Esto es algo duro que no todo el mundo tiene la oportunidad de aguantarlo. La gente que no tiene conciencia, que tomen conciencia. Tomen esto en serio, esto no es un juego”, pidió Pedro Julio Rivas, policía que superó el coronavirus.

Las autoridades de Chocó también confirmaron que 11 infantes de marina, del Batallón 23 en Bahía Solano, fueron aislados luego de dar positivo para COVID-19.