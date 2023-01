Cientos de viajeros están varados por declaratoria de paro armado que hizo el ELN en Nariño

No hay transporte para movilizarse entre municipios, pues conductores temen ser atacados si hacen los recorridos.

Durmiendo en la terminal, luchando contra el frío y la falta de dinero se encuentran centenares de viajeros que buscaban llegar a regiones como Tumaco o Samaniego.

“No se despacha desde el día de ayer y hasta nueva orden, que ya nos confirmen que se pueda transitar con seguridad”, advirtió Harold González, auxiliar de agencia transportadora.

Ciudadanos como María Ángela Sandoval se han visto afectados. Esta mujer llevó a su hijo a Pasto para recibir atención médica por quemaduras, pero no ha podido regresar al municipio del Charco, donde vive. Además, se está quedando sin dinero para costear la estadía.

Para dar solución a la situación, algunos transportadores se atreven a viajar, pero cobran más del doble de la tarifa establecida.

Las autoridades no han anunciado ningún tipo de medida y los viajeros varados no tienen información.

El Ejército aseguró tener controladas las vías. Sin embargo, la mayoría de los transportadores prefieren no arriesgarse.