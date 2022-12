Cientos marcharon para protestar por infame crimen de niños en Caquetá

La marcha "es una manifestación pública en torno al momento de dolor que vive no solamente Caquetá sino todo el país por la muerte de estos cuatro menores", indicó monseñor Ómar Mejía, obispo de Florencia.

Los cuatro niños de 4, 10, 14 y 17 años de la familia Vanegas Grimaldo fueron asesinados el jueves por desconocidos en un aparente lío de tierras en que se encontrarían inmersos los padres de las víctimas, han dicho las autoridades.

El religioso calculó en 10 mil los asistentes a la denominada "marcha blanca" por respeto a la vida de los menores y, en sus propias palabras, "porque no se les mate porque son el futuro de Colombia".

La caminata de más de un kilómetro por las calles de Florencia estuvo encabezada por la alcaldesa María Susana Portela. Los manifestantes portaban pancartas en las que exigían que se respete el derecho a la vida de los niños.

"Estamos de luto por la muerte de estos cuatro menores por parte de gente que no tiene ni alma ni corazón", comentó el congresista Harry Gyovanny González.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos (21.000 dólares) para quienes entreguen información que permita dar con los autores intelectuales y materiales del crimen.

El presidente Juan Manuel Santos envío a Florencia al director de la Policía y al jefe de la Dijín con la orden de no regresar a Bogotá hasta tanto resuelvan el cuádruple crimen.

La familia Vanegas Grimaldo estaba compuesta por nueve hermanos, los sobrevivientes estaban en Florencia.

Veinte funcionarios judiciales fueron puestos al frente de la investigación.