Cifras preocupantes: cada 48 horas es asesinada una mujer en Colombia

Este viernes, 25 de noviembre de 2022, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde Noticias Caracol se hace un llamado para poner fin a esta problemática.



Sin embargo, la violencia contra las mujeres asaltó al Congreso de la República, pues, en plena discusión contra los abusos sexuales, maltratos verbales y físicos que en muchos casos terminan en muerte, la transmisión fue hackeada y en la sesión de la Comisión Legal de la Mujer apareció un video con contenido sexual de un hombre.

Este hecho, para la presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, María José Pizarro, es el claro ejemplo de la violencia a la que son sometidas.

"Se hackea la plataforma, aparezca un hombre masturbándose, mientras yo estoy haciendo la instalación de la misma, me parece que no solamente reafirma, vuelvo y repito, esa violencia que vivimos, sino que me parece un acto de agravio", afirmó Pizarro.

El rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer también se expresó en concentraciones de mujeres que, con distintivos morados y pancartas, exigieron respeto y pidieron medidas para que el abuso y los feminicidios paren.

"Que no se quede callada, que denuncie y no permita el abuso", expresó la ciudadana Mercedes Miranda.

Según las cifras de las autoridades, cada 48 horas es asesinada una mujer en el país. En lo corrido de 2022, se han presentado al menos 180 casos de feminicidios y la Procuraduría dice que hay más de 600 alertas de violencia contra la mujer.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo denunció que los feminicidios y la violencia contra la mujer no dan tregua, mientras organizaciones defensoras de sus derechos piden garantías por la vida.



En estos departamentos del país se concentran los mayores casos de feminicidios y violencia contra la mujer, según esta entidad:



Córdoba 49

Cundinamarca 38

Putumayo 38

Magdalena 24

Meta 19

Atlántico 15

Valle del Cauca 14

Chocó 14

Por su parte, en Córdoba, el panorama es preocupante, pues las organizaciones de mujeres denuncian el aumento de los feminicidios, las agresiones y desapariciones.

“El llamado es que entre todos trabajemos en la eliminación de la violencia contra las mujeres y a las mujeres que no están solas, que hay una red que las apoya”, afirmó Dary Garnauth, vocera de la alianza Ni a mí, Ni a ninguna.

El departamento de Magdalena es el cuarto departamento con la mayor tasa de feminicidios. En lo corrido de este año se han registrado 24 muertes de mujeres.

"Las mujeres somos fundamentales en esta lucha contra este flagelo y es indispensable que desde los servicios de atención a la violencia sean considerados estos casos como prioritarios desde la prevención y la atención y esto significa que las mujeres y niñas cuenten con redes de protección desde lo institucional y lo comunitario", indicó Verónica Meléndez, secretaria encargada de la Defensa de la Mujer en Magdalena.

Entretanto, en Cali, mujeres de todas las edades salieron a manifestarse en apoyo al día de la no violencia contra ellas, pues el panorama en la ciudad no es alentador. Según datos del observatorio Cali cómo vamos, entre enero y septiembre se registraron 2.363 casos, cifra superior en comparación con la del año pasado.