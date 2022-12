Cinco bomberos que atendían incendio en bodega de químicos resultaron heridos

Las llamas iniciaron en un local donde se almacenaban químicos para la fabricación de productos de aseo. La deflagración parecía no disminuir y se necesitaron 20 bomberos y ocho máquinas para evitar que se extendiera hacia las bodegas de plástico y cobijas aledañas al lugar del siniestro.

La lucha por apagar el incendió tardó aproximadamente una hora. En un momento la angustia aumentó cuando de uno de los contenedores salió un químico que afectó las botas de los socorristas, además de su integridad. Cinco de los voluntarios resultaron afectados.

Fueron pocos los elementos que lograron salvarse, sin embargo, habitantes de la calle del Bronx se acercaron para robarlos. En el sitio fue necesaria la presencia de la Policía para evitar hurtos mayores.

A pesar de que no hubo pérdidas humanas, las afectaciones fueron millonarias. La propietaria del local no contaba con un seguro en estos casos. Autoridades analizan los hechos que produjeron la conflagración.