Cinematográfica persecución a ladrones de camión en Tunja: apuntaron en cabeza y pecho a su víctima

Las vías de Tunja, en Boyacá, fueron el escenario de una cinematográfica persecución policial a tres ladrones de un camión que minutos antes engañaron y amenazaron a un conductor en las afueras de la ciudad.

Según la persona asaltada, a dos de los sujetos "los recojo a la altura del terminal, me llevan vía Chivatá. Me dicen que tengo que meterme por una destapada, cuando entro por la destapada me sale una tercera persona con un cuchillo, se para en frente del carro”.

Mientras tanto, los hombres que iban con él en el vehículo, “uno me saca un cuchillo, me lo pone en el pecho, y el otro me saca una pistola y me la pone en la cabeza”, relató.

Los ladrones lo abandonaron en la vía y el conductor encontró ayuda con la comunidad que vivía cerca, logrando llamar a la línea 123 para avisar sobre el hurto a la Policía Nacional.

Con el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, las autoridades ubicaron el vehículo y lo interceptaron, informó el coronel Fredy Ferney Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Cuando los ladrones se vieron acorralados, “los delincuentes salen corriendo” en diferentes direcciones, detalló el oficial.

"En un momento en la persecución a pie, uno de estos delincuentes apuntó a uno de los policías y el policía accionó su arma, un disparo preventivo, y el sujeto fue capturado, arrojó el arma y se entregó", dijo el coronel Pérez.

En medio del operativo contra los ladrones se recuperó el vehículo y demás objetos hurtados al conductor.

También se incautó un arma blanca y una pistola traumática.

