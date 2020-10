Ciro Ramírez relaciona marchas con "agenda politiquera de Gustavo Petro y Claudia López”

Este miércoles 21 de octubre es el día del paro nacional , en el que confluyen centrales obreras, educadores, campesino y la minga indígena que se movilizó desde el Cauca hasta Bogotá para reclamar al gobierno nacional lo que para ellos son varios incumplimientos frente a la paz y frente a la defensa de la vida.

¿Cuáles son los pros y los contras? Los senadores Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, y Ciro Ramírez, del Centro Democrático, expusieron sus argumentos en Noticias Caracol.

No más muertes de líderes, no más privatizaciones, no más incumplimientos a maestros, solucionar los préstamos del Icetex, más inversión en comunidades indígenas, no a la reforma pensional ni a la laboral, esas son algunas de las peticiones.

¿Se justifica o no el paro?

Gustavo Bolívar: “Ha habido este año 67 masacres. En el gobierno de Duque, casi 500 asesinatos de líderes. Ayer a nosotros, de Colombia Humana, nos mataron dos líderes. Pero también han matado 206 indígenas y líderes indígenas en este gobierno”.

“Si es para defender la vida, el pretexto no puede ser el COVID-19. Nos vamos a cuidar, con todos los elementos de bioseguridad, pero no podemos permanecer en la casas para que nos maten como lo están haciendo en esta pandemia, hay que salir a protestar por la vida”.

Ciro Ramírez: “Dicen marchar por la vida, pero el día que llegó la minga publican una valla en un puente peatonal manifestando atentar contra la vida de Álvaro Uribe, dicen marchar por la vida cuando estamos viendo que no se está cumpliendo ningún protocolo de bioseguridad, vimos una fiesta de más de mil indígenas sin tapabocas y sin ningún protocolo de bioseguridad. Bienvenida siempre la protesta, siempre y cuando no afecte el derecho a la vida de terceros, de millones de colombianos, la posibilidad de recuperar el empleo, y que se cumplan los protocolos de bioseguridad. No tiene nada que ver una marcha por la vida cuando está atentando contra la vida de millones de colombianos”.

¿Hay detrás de la marcha fines electoreros, como afirma el gobierno?

G.B.: “Todas las marchas tienen un elemento político, sería imposible que no lo tuvieran. Durante el gobierno Santos, los señores del Centro Democrático, donde está Ciro, también salían a protestar, por sus elementos políticos, ellos estaban protestando contra el acuerdo (de paz). Nosotros estamos hoy protestando, en uno de los puntos más importantes, por la defensa del acuerdo, que no tiene ningún avance”.

“Por ejemplo, el punto uno de tierras, que atañe mucho a los indígenas, solo tiene un avance del 4 por ciento. El gobierno o el Estado colombiano se comprometió a entregar tres millones de hectáreas productivas a campesinos e indígenas y solo el cuatro por ciento de esos tres millones se han entregado”.

“El punto cuatro, que es el más importante, que es acabar con el narcotráfico, tiene un avance apenas del cinco por ciento porque el gobierno desfinanció el PNIS, que es el programa de sustitución de cultivos por medio del cual los campesinos y los indígenas debían hacer la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, pero el gobierno no les ha cumplido con el dinero”.

“Para darle un solo caso, este año necesitaba el PNIS 1,3 billones de pesos, pero no se los dieron, solo les dieron 49 mil millones, lo que significa el tres por ciento. Eso es desfinanciar la paz, pero para financiar las empresas privadas sí estuvieron dispuestos a dar 374 millones de dólares, para el caso de Avianca, eso es más o menos lo que necesitaba el PNIS este año. Eso significa casi 1,4 billones de pesos.

Incumplimiento casi de todo, según los promotores del paro, ¿qué opina senador Ramírez?

C.R.: “A los resguardos indígenas del Cauca les han dado casi un billón de pesos. Es el presupuesto del 2021 uno de los más altos de los últimos años para el departamento de Boyacá”.

“Imagínese si todos los resguardos indígenas del país vieran a lo que recurre la minga indígena del Cauca, que es a las vías de hecho, cerrar la vía Panamericana cada año, entonces acá a los resguardos indígenas los tendríamos cerrando este país y bloqueando este país cada año. Esa no puede ser la vía para hablar con el gobierno”.

“El presidente Duque estuvo en Caldono, Cauca, hace unos meses, y la minga indígena no quiso salir a hablar con él, entonces, ¿quién los entiende? Tampoco podemos ser ingenuos, que la minga indígena venga hasta Bogotá porque el presidente de la República no quiso hablar con ellos en Cali, no seamos ingenuos. ¡Qué coincidencia que se encuentren hoy 21 de octubre en medio de un paro nacional, en una agenda estratégica politiquera de Gustavo Petro y Claudia López!”.

¿Qué opina, senador Bolívar?

G.B.: “Así como son autónomos en sus territorios, políticamente ellos también son autónomos. Que coincidamos en muchas ideas porque estamos en busca de que este gobierno implemente la paz, pues obviamente hay coincidencias”.

“Pero acá no hay una agenda electoral, una agenda política, acá no han sido capaces de interpretar las necesidades de la gente. Ustedes están viendo hoy cómo en la pandemia mucha gente tuvo que salir (...), no es cierto que se haya manejado de manera ejemplar la pandemia, vamos para 30 mil muertos”.

“Podemos decir que por cada infectado detectado hay cuatro que no se detectan, podemos decir que las EPS no han cumplido con el mandato de hacer las pruebas suficientes. Hoy Colombia es uno del os países más afectados del mundo y el gobierno dice que lo ha manejado muy bien. Pues no, nosotros lo que decimos es que este gobierno le incumplió a la gente con una renta básica, para que se pudiera confinar con toda la seguridad en sus casas y haber podido superar la pandemia rápidamente; les incumplió a los microempresarios, a quienes dejó por fuera de las ayudas del gobierno. Las ayudas, de cuatro billones que le dieron a las empresas, en dos billones, la mitad de las ayudas, llegaron solo al 0,7 por ciento... llegó a los empresarios, que son los empresarios grandes, dejaron por fuera a los microempresarios. Hay muchas cosas más para protestar hoy que hace un año, cuando salimos a las calles el 21 de noviembre: se han triplicado las masacres, se han duplicado los asesinatos de líderes sociales, es un gobierno que no responde a las expectativas de muchas familias que están confinadas y sin empleo, hay un desempleo del 16,8 por ciento, que en mujeres es del 24 por ciento y en jóvenes del 28 por ciento; sí hay muchas cosas para salir a protestar, no podemos seguir encerrados en las casas esperando que la debacle económica se consuma a todas las población colombianas”.

Esa es una de las grandes quejas, senador Ramírez, que el gobierno ha ayudado mucho a las grandes empresas y no a los pequeños microempresarios de nuestro país, ¿qué decir frente a eso?

C.R.: “Acabo de ver en el Ministerio de Comercio el proyecto de ley del turismo: cero impoconsumo para los restaurantes y bares, estamos hablando de microempresarios o pequeños empresarios. También quiero hablarle sobre el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal), que va a ser extendido hasta marzo de 2021, junto con el 50 por ciento de la prima de diciembre y ya se pagó el 50 por ciento de la prima de junio. Quiero decirle que la mayoría de empresas que recibieron el PAEF, que es el programa de subsidio a la nómina, fueron micro y pequeñas empresas, porque son el 99,5 por ciento de las empresas en Colombia. ¿Quién se va a beneficiar de esto?”.

“Además, quiero decirle que es muy irónico que ellos protesten y marchen, como lo vimos en noviembre, como lo vimos hace unas semanas en Bogotá, donde un comandante del ELN aceptó que el incendio de 56 casi fue un atentado terrorista, cómo intentaron incinerar vivos a varios policías en un CAI, qué irónico que supuestamente marchen por la recuperación de la economía y el empleo, cuando a ellos son a los que están afectando, a las empresas y al empleo”.