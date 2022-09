¿Citas médicas virtuales de 14 millones? Corruptos se habrían robado $3 billones durante la pandemia

La Fiscalía está investigando la contratación para enfrentar la pandemia. Hasta ahora, los investigadores aseguran que han encontrado rastros de un gran entramado de corrupción.

Mientras todo el país se volcaba a atender la pandemia y enfrentar sus efectos con decisiones y medidas extraordinarias, los corruptos le quitaban el oxígeno al sistema de salud, y, según la Fiscalía, se habrían apropiado de unos tres billones de pesos usando la forma de contratación establecida para la emergencia.

Cifra tres veces más alta a la corrupción detectada en la salud en seis años

“En pandemia se habilitó la contratación directa en todas las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías. Esto implicó que en la pandemia, como era por temas de salud, se realizaran contratos de diversa índole: contratos para la promoción y prevención, contratos de publicidad, contratos para entrega de kits alimentarios, contratos para frazadas, en algunas partes contratos para arrendamientos. Si uno contara todos esos contratos, y los que estamos investigando, tendríamos que decir que esa cifra de 1,2 es por ahí el triple: más de 3 billones de pesos”, explica Eduar Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía.

Entre los casos que la Fiscalía considera más escandalosos está un megacontrato en San Andrés, en el que se suscribieron dos contratos para prestar servicios de telemedicina. Según el ente investigador, se contrataron más de dos mil consultas, pero solo se realizaron 21 y cada cita virtual superaba un valor de 14 millones de pesos.

Algunas de las regiones que habrían resultado afectadas por los tentáculos de la corrupción en pandemia son:



Bogotá

Bolívar

Atlántico

Antioquia

Valle del cauca

Córdoba

Sucre

Cauca

La Guajira

Y las dificultades para recuperar estos dineros de la salud siguen siendo múltiples.

“Tratamos de buscar los bienes de esa persona lo que hemos encontrado es que las personas que nosotros llamamos o llevamos a los jueces, o los penalmente responsables, generalmente no tienen bienes. Uno no se explica cómo una persona que ha trabajado 10, 15 años no tenga un apartamento o un carro. No tienen nada a pesar de que han trabajado en buenos cargos, eso nos limita para que en el ejercicio de la acción penal podamos perseguir bienes”, explica Calderón.

Para la Fiscalía, la pandemia solo ha sido una de las situaciones usada por los corruptos que no solo defraudan al sistema con irregularidades en contratos sino también con fraudes de todo tipo que involucran hasta el SOAT.