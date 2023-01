Ciudadanos denuncian invasión de unas 20 familias en hectáreas del cerro de la Popa en Cartagena

Quema y tala de árboles se presentan por parte de personas que invaden los terrenos para construir casas de madera donde vivir.

“Ahí hay venezolanos, de Pablo Sexto de Loma Fresca de toda esa gente hay de aquel lado, pero nosotros no podemos enfrentarnos porque nosotros no somos autoridades”, dice Yolima Puello, habitante del sector.

Por su parte, autoridades aseguran: “se realizará el desalojo pertinente, pues ya convocando a todas las autoridades para que sea algo integral y que se no se atropelle ni se vulnere el derecho de las personas”, dice Patrullero Anderson Blanquicet, comandante de la Policía Ambiental.