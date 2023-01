Varios civiles que han muerto durante protestas en Colombia no superaban los 30 años

Para la Defensoría del Pueblo, son 24 las personas que han muerto en los 8 días en lo que cientos se han volcado a las calles para protestar. Aunque en su mayoría las movilizaciones han sido pacíficas, actos de vandalismo y excesos de la fuerza pública las han empañado.

( Cuando la inconformidad se expresa con arte el mensaje es poderoso: Bogotá protestó pacíficamente )

Publicidad

En el Valle del Cauca, donde más allá de las cifras está el dolor y el clamor de una comunidad abatida por la violencia y la pobreza: Siloé . Allí, donde se libra una guerra en medio de la pandemia, son 17 las víctimas reportadas, según la Defensoría.

“Esto no puede pasar cuando tú ves que tu futuro se te pierde, lo reclamas y te matan o te hieren (...) el dolor que siente esta comunidad es bastante grande", recalca Harvy Mina, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 20.

La entidad también da cuenta del homicidio del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán de la Sijín en Soacha.

Además, en Bogotá un joven perdió un ojo, según afirma, por un impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el ESMAD contra una manifestación el primero de mayo, en la calle 140 con carrera Séptima. Le harán una cirugía para reconstruirle su rostro.

Publicidad

“Yo me quedé mirándolo, la verdad no estaba haciendo nada, solo mirándolo, cuando lo voltee a mirar, el man me miró también, me apuntó y me disparó”, asegura Juan Pablo Fonseca, el joven herido.

Por su parte, Indepaz también publicó una lista en la que identifica a personas fallecidas en los desmanes. Incluye a 2 menores y 12 personas entre 18 y 24 años.

Publicidad

“Se han presentado en Cali, pero también en otras ciudades, comprometiendo a fuerzas del Esmad, pero también a personas sin identificar”, resaltó Camilo González, director de Indepaz.

De las 87 personas reportadas como desaparecidas por la Defensoría, la Policía señaló que 47 ya han aparecido y 4 de ellas fueron capturadas.