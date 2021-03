“Que me ayuden a encontrar a mi hijo”: clamor del padre de Jonnier Alexis Espejo

Hace 8 meses, el pequeño Jonnier Alexis Espejo , de cinco años, se desapareció en el municipio de Solano, Caquetá , y desde entonces su padre lo ha buscado infructuosamente.

(¿Dónde está Jonnier Alexis Espejo? Este pequeño lleva desaparecido ocho meses )

“Pido a todas las autoridades que me ayuden a encontrar a mi hijo. He realizado derechos de petición y aún no he tenido información sobre él. Les pido de todo corazón, se trata de un ser humano que apenas está empezando a vivir. Es mi hijo y quiero tenerlo de regreso en casa”, es el clamor de Lucas Antonio Espejo, padre de Jonnier.

Otro de los buscados es Alí David Sánchez Maldonado , de quien no se tiene rastro desde el 28 de octubre del 2018.

El pequeño, que entonces tenía dos años, estaba en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el día que desapareció.

Su familia dice que desde hace un año la Fiscalía ni siquiera contesta el teléfono.

“Ya han pasado 2 años y 5 meses. Desafortunadamente, la búsqueda fue implacable durante los primeros 15 días, pero de ahí en adelante las autoridades encargadas brillan por su ausencia”, comenta Alí Sánchez, papá del pequeño.

Según Medicina Legal, 281 menores de edad han sido reportados como desaparecidos en 2021. De ellos, 17 son menores de 5 años.