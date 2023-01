Clan del Golfo, ELN, disidencias: ¿cómo creen los candidatos que se debe enfrentar el orden público?

Víctor Barrera, investigador del Cinep, explica los retos que en este sentido tiene el próximo presidente y analiza las respuestas de quienes aspiran a suceder a Santos.



¿Qué hacer con alias ‘Guacho’?

Iván Duque

"Pues es que alias Guacho es producto de una actividad delictiva que las FARC sigue cometiendo y el narcotráfico, Yo pregunto una cosa, ha pasado año y medio desde la firma del Colón, ¿dónde está la información de los cultivos?, ¿dónde está la información de los laboratorios?, ¿dónde está la información del lavado de activos?, ¿dónde está la información de los vínculos con los carteles mexicanos? Si esa información la hubieran entregado a tiempo como organización, no estaríamos viviendo lo que está viviendo hoy el país. Por otro lado, criminales, como alias ‘Guacho’, lo que tienen que hacer es perseguirlos con toda la capacidad del Estado hasta que se sometan a la ley".

Germán Vargas Lleras

"Las vamos a enfrentar con toda la determinación y toda la capacidad militar de nuestra fuerza pública. Disidencias, Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo, organizaciones criminales hoy se apoderaron de negocio del narcotráfico y de la minería ilegal, no tienen un estatus político. Toda la contundencia para enfrentarlas y derrotarlas militar y judicialmente".

Humberto de la Calle

“Darles duro, es que esos señores lo que son es criminales. El que se sale del acuerdo la lleva y tiene que pagar las consecuencias de eso, es la fuerza tranquila del Estado para judicializarlos o simplemente para enfrentarlos en el plano militar".

Sergio Fajardo

"Con todo el rigor de la fuerza pública, nuestra fuerza pública ha demostrado que es capaz de obtener los objetivos más difíciles y en este caso se tiene que hacer, con él y con todos los criminales en nuestro territorio, en particular articulados con el Gobierno ecuatoriano".

Viviane Morales

"Primero con la fuerza pública: el Ejército al que hay que recuperar su moral combativa que en este momento está decaída, que es por la fuerza institucional de la Fiscalía y la justicia. Pero además como esos delitos y estas disidencias vienen operando en zonas de fronteras hay que activar los mecanismos de cooperación binacional con Ecuador".

Gustavo Petro

"Todo eso es lo mismo, digamos que son ejércitos privados del narcotráfico. Hablemos de mafias armadas que tiene control sobre la población, lo cual les da un cierto nivel de poder político y lo primero que hay que hacer para debilitarlas con los nombres que tengan es quitarles ese poder a partir de quitarles la población. Cuando estamos hablando de zonas rurales la población que controlan es la cultivadora de hoja de coca, uando estamos hablando de zonas urbanas la población que controlan son las juventudes barriales, populares consumidoras de droga y al quitarles la población en general se debilitan, pierden poder y son muchos más golpeables (sic) por el Ejército profesional".



¿Extraditaría a Jesús Santrich?

Viviane Morales

"Sí".

Sergio Fajardo

"Por supuesto".

Gustavo Petro

"Si la JEP, la Justicia Especial para la Paz, como está escrito en los acuerdos determina que el señor Santrich cometió delitos de estos de narcotráfico hacia los Estados Unidos después de los acuerdos de paz queda en curso una extradición y si soy presidente de colombia lo extradito".

Humberto de la Calle

“Pues lo primero es ver si realmente es responsable de lo que se le acusa. Segundo, el concepto de la Jurisdicción Especial sobre la fecha y de la Corte Suprema. Surtido ese trámite, sí lo haría”.

Germán Vargas Lleras

"Yo no vacilaría en sentar un claro precedente frente a todos los demás integrantes de esa organización que recibieron los beneficios del acuerdo de paz de que no pueden volver a reincidir. Tienen que apartarse del mundo delincuencial o correrán la misma suerte".

Iván Duque

"Claro que lo extraditaría…es que un narcotraficante que ha cometido un delito con una evidencia como la que ya ha sido señalada por el fiscal general de la Nación y adicionalmente por autoridades de otro país amerita que las autoridades obren rápidamente para dar la autorización y que el presidente de la República comprometa su responsabilidad y lo envíe de inmediato".