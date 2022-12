Clara López será la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle Lombana

“Hemos sellado un acuerdo y vamos a ir juntos a la campaña presidencial. Para mí es un verdadero honor”, dijo la candidata. Exclusivo Noticias Caracol.

La movida política, sin duda, traerá consecuencias en el ajedrez político del país. Algunos de los interrogantes que abre la alianza es la posibilidad de una unión con Gustavo Petro y la reacción de Sergio Fajardo frente a la nueva pareja política.

Publicidad

En entrevista con María Lucía Fernández, los integrantes de la nueva fórmula presidencial hablaron de la alianza.

Finalmente, los coqueteos de Clara López dieron resultado…

De la Calle: Quiero decirle que estoy realmente muy contento, porque me parece que el hecho de que Clara haya aceptado mi invitación a ser la fórmula vicepresidencial para el 2018 es una buena noticia para mí, para ella y sobre todo para Colombia.

Clara López: En el día de hoy hemos sellado un acuedo y vamos a ir juntos a la campaña presidencial. Y para mí es un verdadero honor que Humberto de La Calle me haya escogido como su fórmula presidencial.

Publicidad

¿Cómo se cocinó esa alianza?

Clara López: Yo pienso que con Humberto de La Calle nos hemos encontrado, especialmente en el proceso de paz, pero también en las ideas liberales del cambio social que son tan fuertes en su programa.

Publicidad

¿Con este movimiento usted está más cerca de la izquierda?

De la Calle: Yo estoy en el centro con una orientación que brinda Clara de corte netamente transformador de la sociedad colombiana.

Sí, pero Clara López estaba con Petro y Caicedo, ¿quiere decir que usted ahora está más cerca de Petro?

De la Calle: No, lo que se hizo fue un intento de consulta que fue desechado tanto por Clara como por mí. Justamente lo que estamos haciendo ahora es una fórmula con un panorama de armonía dentro de nosotros mismos y absoluta coherencia porque lo que tenemos es profundas identidades que se articulan, claro está, alrededor del fin del conflicto, que es un tema trascendental para los colombianos.

Publicidad

Más cerca de las elecciones o en una eventual segunda vuelta, ¿ustedes se llevarían a Petro?

Clara López: La segunda vuelta sin lugar a dudas, nosotros aspiramos a que se logre esa gran coalición, esa enorme coalición que no pudimos hacer de cara a la primera vuelta presidencial. La aspiramos a conformar para la segunda vuelta, en la que estoy segura que Humberto de la Calle conducirá a ese gran proyecto político hacia la Presidencia de la República.

Publicidad

Pasemos ahora al tema de la paz. Usted es el papá de los acuerdos de paz. ¿Está secuestrado por los acuerdos?, ¿qué va a pasar con la otra mitad del país que dijo no?

De la Calle: No, yo no estoy secuestrado por los acuerdos de paz. Los defiendo por mil razones. Primero porque ese es un trabajo estupendo. Muchas personas no lo creen, han circulado numerosas mentiras. Yo estoy firmemente convencido de que era lo que le convenía a Colombia. Además, digamos que es el Estado colombiano el que está comprometido. Esto no es un tema de los que fuimos a La Habana. Fue refrendado por el Congreso. A algunos les molesta eso por el accidente que sufrimos en el plebiscito, pero fue refrendado siguiendo lineamientos de la Corte Constitucional. Lo que no le puede pasar a Colombia es que el Estado incumpla su palabra. En ocasiones pasadas tuvimos historias amargas, por incumplimiento del Estado colombiano. Eso no debe pasar. Cosa distinta es que, a partir de allí, pues entran los nuevos temas un poco. Los diseñé de manera muy rápida y los llamó pago de la deuda social, igualar la cancha, la inequidad. Este es uno de los países más inequitativos de Latinoamérica.

Doctor Humberto de la Calle, en las encuestas no le ha ido bien. ¿Cree que sumando con Clara López usted va a conseguir más votos?

De la Calle: No comparto exactamente la primera afirmación. Yo voy subiendo en todas las encuestas, otros van bajando. Lo que le pasa, por ejemplo, al doctor Vargas Lleras. En la última encuesta estamos empatados. Con excepción de Fajardo y Petro los demás estamos en una circunstancia a la cual yo llego subiendo permanentemente. Pero sin duda ese hecho de hoy, que es un hecho político extraordinariamente importante, la fórmula a la vicepresidencia, una mujer que defiende los derechos de la mujer y que tiene una visión de cambio, me parece que efectivamente tiene que generar una reacción positiva de la opinión pública.

Publicidad

¿Las mujeres sumarían votos teniendo esta nueva alianza con usted?

Clara López: Estoy segura que la mujer nos va a ayudar a construir esa nueva sociedad.

Publicidad

Doctor Humberto de la Calle, para cerrar esta entrevista: ¿usted cree que en esta contienda electoral la gente va a votar más por la paz o por la lucha contra la corrupción?

De la Calle: Me parece que es un falso dilema. Aquí no vamos a tener paz firme si no tenemos lucha efectiva contra la corrupción. Lo uno es inherente de lo otro. De hecho, buena parte del acuerdo que se hizo, no para que se negociara la democracia colombiana con las FARC, sino para desatar fuerzas progresistas en Colombia, implicaba que teníamos que limpiar la política. Desafortunadamente el Congreso al final falló y no aprobó la reforma política y electoral. Pero ese sigue siendo un tema pendiente y eso incluye la lucha contra la corrupción que se ha instalado en el sistema político.