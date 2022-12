Coca Cola y Pepsi, la disputa de las bebidas

Todo comenzó en Atlanta, Georgia, cuando intentaban conseguir la fórmula para crear 'Vino Coca Pemberton', un remedio a base de un jarabe secreto y agua. La historia se remonta a 1886. El farmacéutico John S. Pemberton seguía probando nuevos sabores y el 8 de mayo, en uno de sus intentos y como consecuencia de un accidente, mezcló el jarabe con agua carbonatada, una combinación que derivó en una bebida refrescante y de buen sabor. Así en la farmacia Jacobs de Atlanta, nació la Coca Cola.

Dos años después del descubrimiento, el médico Asa Griggs Candler, dedicado al negocio farmacéutico, conoció a Pemberton y compró por 2.300 dólares los derechos para elaborar la Coca Cola. Sin embargo, fue solo hasta 1892 cuando se creó 'The Coca-Cola Company', con el propósito de vender el producto a gran escala.

La bebida fue un éxito y durante varios años conservó el liderazgo en el mercado siendo la única de su tipo. Pero, en 1898, la competencia le salió al paso. Fue entonces cuando Caleb Bradham, también en una farmacia, inventó la receta de la Pepsi-Cola. La creación de la empresa vino solo cuatro años después con una gran estrategia de marketing que buscaba imponer su llamativo logo.

En adelante la popular ‘batalla' de marcas comenzó. Una historia de luchas comerciales y publicitarias.

'La Cola de los pobres'

La primera gran disputa se dio durante la depresión de los años treinta, cuando Pepsi inició una campaña de autopromoción basada en el precio: ofrecía el doble de producto por el mismo precio de una Coca Cola. Fue cuando comenzó a popularizarse el lema de "Pepsi bebida de los pobres blancos y negros", una estrategia que aumentó el consumo de la popular bebida.

Coca Cola, por su parte, respondió con comerciales una estrategia comercial que apuntaba a dar una sensación de tranquilidad entre los consumidores, sumidos en las preocupaciones económicas que dejaban a su paso la crisis.

La tensión seguía viva y fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando Coca Cola logró expandirse, gracias a que los soldados consumían la bebida y ayudaron a difundirla en todo el mundo.

El rol de la publicidad

Con el paso de los años ambas marcas lograron posicionarse exitosamente en el mercado y obtuvieron gran reconocimiento mundial. Pepsi le apostó a la promoción de su producto a través de comerciales con importantes celebridades del mundo enfocándose en el consumidor joven y en los aficionados al deporte, mientras que Coca Cola concentró sus esfuerzos en las campañas navideñas a través de sus populares osos polares que buscaban sensibilizar al potencial comprador.

La batalla comercial