Cogieron a tiros una casa en Quibdó porque ocupantes no pagaron una extorsión

En Quibdó, la capital del Chocó , el flajelo de la extorsión tiene atemorizados a los comerciantes. Según las investigaciones, niños de 10 años están siendo instrumentalizados por los delincuentes para intimidar a las víctimas.



Uno de los más recientes casos quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que un joven llegó hasta una casa de Quibdó, lanzó un papel por una reja y, horas más tarde, volvió al lugar y disparó en varias opciones contra la misma vivienda.

"Tiraron un papel donde me exigían 10 millones de pesos para no atentar contra mi vida. Como me negué, hicieron algunos disparos en mi vivienda", relata la víctima.

De esta misma modalidad de intimidación han sido víctimas varios habitantes de Quibdó. Las autoridades denuncian, además, la presencia de menores de edad en las filas de las bandas de extorsionistas.

"Siempre encontramos menores de edad de 12 y 10 años, inclusive con subametralladora, que son los que ellos utilizan porque saben que si son capturados no van a ser judicializados", subraya Eduardo Moreno, secretario de Gobierno de Quibdó.

Publicidad

Según el observatorio de la Policía Nacional, en 2021 se reportaron 150 casos de extorsión en Quibdó, mientras que en 2022 hubo 272. Y este año ya van 60. Esto sin contar los que no son denunciados por miedo o desconfianza hacia las autoridades.

"Estuvimos en el comercio y el parte en este momento es que la gente se siente un poco más tranquila, la gente ve que con la captura de alias 'el Loco' hay una tranquilidad. Estamos trabajando", sostiene el coronel Giovanny Cristancho, director antisecuestro y extorsión del Gaula.

Muntú Bantú, el museo donde se recupera y difunde la historia y la cultura del pueblo afrodescendente, desde hace un mes y medio cerró sus puertas, luego de ser blanco de la extorsión. Su fundador estudia la posibilidad de reabrirlo porque está convencido de que Quibdó necesita soluciones para la problemática social.

Publicidad

"Está pasando por muchas dificultades y necesitamos darles una utopía a los jóvenes, a los niños de que es posible vivir en medio de la diversidad, en medio de muchas angustias que tenemos", recalca Sergio Mosquera.

Con pedagogía y actividades culturales, el Gaula de la Policía tambuén busca sensibilizar a las comunidades para proteger a los menores de edad y evitar que sean víctimas de los grupos delincuenciales en Quibdó.