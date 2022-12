Colados en listas de FARC fueron denunciados por la misma guerrilla, asegura abogado

Diego Martínez admitió que hubo decenas de intentos de narcotraficantes por ingresar a los registros y así quedar libres a través de la Justicia Especial de Paz.

“Las FARC han retirado más de 3.000 nombres de personas que han intentado colarse. Claro, estamos hablando de una guerrilla que llevaba más de 50 años en la ilegalidad, que no tenía un jefe de personal y que le es difícil verificar qué conductas realizaron sus exintegrantes”, declaró el jurista.

Sobre los 253 integrantes de bandas criminales que pretendieron colarse, Martínez aseguró que las mismas FARC los sacaron hace dos meses.

En el intento de lograr impunidad para sus crímenes comunes, los señalados delincuentes habrían intentado sobornar a quienes avalaban las listas. Otros, incluso, simularon que su conducta delictiva tenía que ver con el conflicto armado.

El asesor jurídico de las FARC sostuvo que hay preocupación porque se está cayendo en un peligroso espacio: de un lado, con la reincorporación que no está funcionando y, por la otra, los ataques que recibe la Justicia Especial de Paz desde el mismo Congreso de la República.

