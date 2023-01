¿Colados por dinero? Narcos estarían siendo incluidos en listas de las FARC

Grabaciones en poder de la Fiscalía apuntarían a que Marlon Marín admitió a personas con pedido de extradición para que obtuvieran beneficios.

Un abogado, que no ha sido identificado, era clave en el entramado.

Este es un extracto de una de las grabaciones en poder de los fiscales:

Marlon Marín: “¿Usted me puede colaborar para que hagan eso? Usted me hace eso y yo tengo alguito pa' regalarle por ahí, ¿sí me entiende?”

Alias Chucho: “Yo le digo aquí al abogado. Él ya ha hecho la ruta, él sabe cómo es la ruta de eso”.

MM: “El cariñito con mucho gusto, mi hermano. Necesitamos que el compadre se me mueva ahí”.

AC: “Él lleva como dos casos y sabe cómo es la ruta ahí”.

En las conversaciones, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, asegura que ya se le dio mucho dinero a alguien a quien identifica como ‘Pablito’ y que es necesario hablar con los más antiguos miembros de las FARC.

MM: “Ese ‘Pablito’, aquí entre nos, al man ya se le pasó una cantidad de plata y el man pidió otra plata ahorita último. Y quiero que usted me le pregunte cuáles son los viejos que él dice…porque si son viejos que me llame, yo a todos los conozco”.

Con su modus operandi, según la Fiscalía, Marín pretendía incluir familiares y amigos en los listados de las desmovilizadas FARC. De la situación, dicen los audios, estaría al tanto el secretariado

MM: “Estoy conectado, conectado directamente con la corporación. Me copian al 100, guevón. inclusive este man ya salió y mi hermana también, huevón. Hoy le ayudé, le colaboré y le ayudé a varios. Yo me hablo directamente con el secretariado central, porque el duro del secretariado central es Anderson. ¿Sí se acuerda del viejo? lo que el viejo diga, ¿sí me entiende?

Los audios los conoce la justicia de los Estados Unidos, que además, en una carta, le pidió al gobierno excluir de las listas de las FARC a otros personajes que consideran los mayores narcotraficantes del país e hizo una clara advertencia que tiene relación con las objeciones a la ley estaturaria de la JEP.

"De no tener claridad sobre la función que debe tener el alto comisionado para verificar quedarían vacíos que permitirían que personas oportunistas quisieran hacerse parte de las listas”, dice la misiva.

En otra conversación interceptada por la Fiscalía, Marín habla de una persona que fue reconocida y otra que no aparecía en los listados que las FARC entregó al Gobierno.

