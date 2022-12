Colegio de Palmira está, literalmente, sitiado por pandillas

César Augusto Arango, víctima de atraco, relató que "el delincuente no pudo accionar el arma, yo me fui en busca de mi moto, pero no me encendió. Me apuntó todo el tiempo, pero no le salió el disparo".

Arango, quien también se desempeña como coordinador de la institución educativa, aseguró que no es el único caso de delincuencia.

Según él, el pasado 11 de abril, un hombre amenazó con un arma de fuego a varios estudiantes.

La comunidad educativa del plantel manifiesta que han pedido ayuda a las autoridades pero, dice, nadie los escucha.

José Ángel Rivera, rector del colegio Antonio Lizarazo, asegura que "cuando se retira la Policía, aparecen los pandilleron a robar con armas".

Según las directivas de la institución, los linderos de las cuatro sedes del colegio se convierten en verdaderos campos de batalla por la acción de las pandillas juveniles.

Tras una reunión con los directivos del colegio, la Policía se comprometió a fortalecer la presencia en el área.