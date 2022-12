Colegio Gimnasio Fontana se convirtió en la primera institución “carbono neutro” del país

Esto significa que cada emisión de CO2 producida por el plantel educativo es compensada con la compra de bonos de carbono y de proyectos ambientales.

Gracias a campañas de sostenibilidad y proyectos ecológicos, el Gimnasio Fontana, ubicado a las afueras de Bogotá, recibió este reconocimiento con el que quieren formar “seres planetarios”.

"Desde hace 4 años hemos venido teniendo una preocupación: el tema de la responsabilidad que cada uno tiene con el entorno y con el medio ambiente", dice Catalina Mateus, portavoz del centro educativo.

"Nosotros escogimos el proyecto de estufas eficientes de leña. Este proyecto lo que busca es que poblaciones rurales tengan unas estufas que no los contaminen", añade.

Con la consigna de formar niños conscientes del impacto de sus acciones y el lugar que habitan en el planeta, el Gimnasio Fontana enfocó su pedagogía a educar alumnos con consciencia ambiental.

"El colegio nos enseña a tener una mirada crítica sobre los problemas actuales del colegio, no del colegio precisamente, pero sí del medio ambiente", dice Valentina Gómez, estudiante.

Los estudiantes emprenden acciones ecológicas para mitigar su huella de carbono.

"Generalmente, yo no gasto tantas hojas. Si me dan una hoja le puedo preguntar a la profesora si la puedo utilizar por el otro lado", cuenta Isabella Méndez, alumna.

Con esta certificación el colegio, declarado patrimonio cultural de la Nación por el diseño del arquitecto Rogelio Salmona, se consolida como líder en educación ambientalista en el país.