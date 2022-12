Colmenares no estaba en el caño El Virrey en primera búsqueda: bombero

Ómar Yesid Pabón Agudelo, un experimentado bombero que participó en el primer grupo de búsqueda de Luis Andrés Colmenares, aseguró que el cuerpo del joven no estaba allí cuando hicieron el operativo en la madrugada del 31 de octubre de 2010 y que inexplicablemente apareció después.

"Lo encontraron en el caño, exactamente hay como una pendiente, ahí estaba", declaró el socorrista.

"Nosotros no encontramos a Luis Andrés, porque en ese momento él no estaba ahí", conjeturó el declarante.

Igualmente, el bombero habló de un posible testigo de quien no había ninguna referencia hasta ahora. "Lo único que recuerdo, como lo expresé anteriormente, es que tenía una camiseta blanca con una corbata estampada", describió.

Pese a la insistencia de la defensa en alguna falta de rigor durante la búsqueda, Pabón Agudelo sostuvo que cumplió a cabalidad con su labor y que incluso por ese motivo fue archivado un proceso disciplinario en su contra.