Colombia anuncia sanciones contra altos funcionarios del Gobierno venezolano

Enfrentarán medidas económicas y no podrán ingresar al país. El canciller Carlos Holmes Trujillo reiteró su llamado para que Maduro no se posesione.

Entre las medidas, anunciadas por la Cancillería de Colombia, están: “Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar fondos y otros activos o recursos económicos”.

Holmes Trujillo aseguró que, en caso de que Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato, seguirá utilizando la diplomacia para buscar el restablecimiento democrático.

Finalmente, el canciller dejó claro que las medidas son contra funcionarios del gobierno venezolano y no contra los migrantes que buscan apoyo en Colombia.

El lunes, el presidente venezolano había arremetido contra su homólogo Iván Duque.

