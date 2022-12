Colombia decide: esto dijeron los candidatos en el gran debate

Este domingo, los cinco aspirantes a la Presidencia de la República se enfrentarán en las urnas. Los colombianos elegirán a la persona que rija los destinos del país en los próximos cuatro años.

Mientras afuera las barras les hacían sentir su apoyo, los candidatos hicieron su entrada acompañados de sus familiares y asesores de campaña. Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Óscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos y Clara López, en ese orden, entraron al estudio diez seguidos por una nube de fotógrafos y camarógrafos.

Noticias Caracol los reunió para que expongan sus opiniones y propuestas y para que hagan compromisos frente a los ciudadanos. Fueron cinco temas: actualidad, seguridad, paz, economía, relaciones internacionales.

El debate

¿Qué piensa de la clase de campaña que se ha realizado hasta ahora?

Clara López: "Quienes hacen la guerra sucia electoral no sean ganado el derecho electoral ni para hacer el cambio que Colombia está esperando y mucho menos para hacer la paz".

Marta Lucía Ramírez: "No ha habido el tiempo suficiente para compartir propuestas. Hay que mirar hacia el futuro no que nos lleven a la pasado un pasado lleno de odios".

Juan Manuel Santos: "Esta campaña no ha sido a la altura de nuestros compatriotas pero por lo menos ya comienzan a poder decidir quienes estamos del lado de la paz y la clase trabajadora y quienes con la guerra y los ricos".

Enrique Peñalosa: "Nos han dado un abrebocas de lo que serán los 4 próximos años si los elegimos se pasarán el tiempo destruyéndose, en lugar de trabajar por lo que se necesita, un país donde quepan santistas, uribistas, peñalosistas y demás grupos políticos."

Óscar Iván Zuluaga: "He sido víctima de un infiltración lo que no tiene antecedentes en una campaña. Llamo la atención del país sobre esta situación delicada a pocas horas de un debate, lo que no tiene precedentes".

Uno de los problemas de la educación en Colombia es la deserción, especialmente en la educación superior porque los jóvenes y sus familias no tienen cómo pagarla. De cada 100 estudiantes solo 42 llegan a la universidad y, de ellos, más de la mitad deserta antes de graduarse. ¿Cómo se puede solucionar eso y cómo financiarlo?

MLR: "Hay algunos que no entran porque no pasan, hay que corregir problemas como la calidad de la educación. Trabajaremos para que quienes pertenezcan al Sisbén 1 y 2 tengan acceso gratis a carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Trabajaremos de la mano de las carreras técnicas, para que sean empresarios. La educación es la herramienta para tener futuro".

JMS: "No son 42, son 46. Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, hemos entregado 130 mil becas para estudio superior y 400 mil cupos adicionales, hemos fortalecido universidades y Sena. Aumentaros la cifra para que haya más acceso".

EP: "Escogimos a Isabel Segovia porque es una experta. Es indispensable una reforma a la educación para una distribución económica más equitativa".

OIZ: "Entregaremos 350 mil cupos en el Sena para dar formación de calidad, gratuidad en la universidad de los estratos 1, 2 y 3, en un sistema de calidad que incluya las necesidades regionales".

CL: "Hay que garantizar el acceso a todos los jóvenes. Por ejemplo, aquellos que han prestado servicio militar que tengan gratuidad para formarlos para la paz, tal como los educó el país para la guerra".

Internet y las redes sociales se convirtieron en instrumentos políticos, ya sea para divulgar información o para atacar al contrincante, a veces incluso con matoneo virtual. ¿Usted regularía internet para evitar eso?

JMS: "Le he dado los golpes más grandes a la guerrilla y a pesar de tener los homicidios más bajos en los últimos 40 años no estoy satisfecho. Hoy demasiadas familias tienen un ladrón cerca de su casa. Aumentaremos los policías técnicos en cibercrimen para que den golpes a los delitos que están afectando a la ciudadanía".

EP: "El cibercrimen es solo una parte de la seguridad. Los ciudadanos tienen temor de sacar un celular a la calle por ello es importante aumentar penas en la reincidencia en el crimen y aumentar los cupos carcelarios. Se deben cubrir los espacios públicos, en toda la ciudades, con cámaras".

OIZ: "La seguridad en las ciudades implica recuperar los consejos de seguridad, el uso de diferentes tecnologías solo para el crimen. La iluminación de las áreas oscuras en parques y calle es esencial. El aumento de los salarios de los policías y soldados para que tengan fuerza para luchar contra el crimen".

CL: "Para tener seguridad el ser humanos tiene que estar libre de miedo, libre de carencias. Tendremos los cambios que Colombia necesita, como garantizar a los jóvenes del campo que haya oportunidades. Y a los que delinquen, todo el peso de la ley.

MLR: "El candidato Santos decía que no está satisfecho con los resultados, a mí me preocupa que estemos retrocediendo en seguridad, no solo por la guerra de las FARC en las zonas rurales, el problema grave también está en las ciudades, nadie debería morirse porque le roben un celular. Hay que atajar la cadena del crimen y las fallas de la justicia. En el tema de ciberseguridad hay que educar a los hijos para que sean conscientes de los peligros".

¿Qué es lo bueno y lo malo del proceso de paz hasta ahora?

EP: "Me parece bien que se lleve cabo en el proceso, simplemente quiero agregar que nuestra paz es diferente porque no es solo lo que se firme en La Habana, vamos a desmovilizar la politiquería corrupta y a construir igualdad en Colombia para crear sostenibilidad. Crearemos un Ministerio del Bienestar Campesino para mejorar la calidad de vida, especialmente en aquellas zonas de conflicto".

OIZ: "Las FARC son el principal cartel de narcotráfico del mundo y son una organización criminal. Estoy de acuerdo con una paz negociada, pero con condiciones y la condición única es un cese de acciones contra los colombianos que sea verificable es la única condición para que haya una paz digna".

CL: "Ha hecho crisis negociar en medio de la guerra, eso le quieta confianza y credibilidad a la gente. Cuando llegue al gobierno voy a negociar un cese el fuego y un cronograma para ponerle fin a las negociaciones. La firma de un acuerdo de paz no lo es todo. Se requieren profundos cambios para que la paz sea sostenible. Necesitamos un nuevo modelo económico para el empleo, un desarrollo rural integral".

MLR: "La paz necesita un Estado fuerte que nos garantice seguridad, educación, justicia, trabajo. Las negociaciones con las FARC son apenas una parte, pero no estoy de acuerdo con que mientras se está conversando se sigan reclutando niños y atacando a los ciudadanos. Debo decirles que tienen que suspender este tipo de acciones.

JMS: "Mi antiguo rival, Antanas Mockus, acaba de decir que votar por Juan Manuel Santos es votar por la paz. Qué gallardía, qué generoso. Les agradezco a los candidatos López y Peñalosa por apoyar la paz. Y aclarar también que todo lo que negociemos será refrendado por los colombianos".

El mes pasado se dieron 1.985 atracos en Bogotá, 221 en Medellín y 858 en Cali. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad ciudadana teniendo en cuenta que no solo se trata de poner más policías, porque, de hecho, en Colombia el 70% de los detenidos por la Policía quedan libres?

OIZ: "Es clave que el ciudadano se sienta seguro en las calles. El uso de cámaras es trascendental. La Policía se tiene que especializar en diferentes crímenes para que haya más efectividad. La autoridad se sentirá más cercana".

CL: "Colombia se ha acostumbrado a darle el mismo tratamiento al crimen que nace del conflicto social y al que nace del crimen organizado de las bandas. Entendemos una mano tendida para el conflicto social con oportunidades para los jóvenes, con educación, con cultura, con participación ciudadana. Pero desde luego una mano fuerte, dura, para desarticular esas bandas criminales que generan extorsión y la mayor parte de delitos en nuestras ciudades".

MLR: "Hay que retomar los consejos de seguridad, con la compañía de gobernadores y alcaldes. Hay diferentes tipos en las regiones, por ejemplo en el Valle del Cauca es terrible el tema de las extorsiones. Teniendo claro el mapa de los delitos hay que atacar con inteligencia y prevención".

JMS: "Dice que no hablemos de Policía pero es lo que estamos haciendo. Se aumentó el pie de fuerza en 25 mil hombres, estamos creando fuerzas élites y tenemos un grupo de asesores liderados por el general Naranjo. Estamos rediseñando un plan específico para el Pacífico.

EP: "No se la hado prioridad a la seguridad en los últimos 15 años. Hay que hacer prevención con niños y jóvenes. El director del Inpec les dice a los jueces que no le manden más presos porque no tiene más cupos. En las cárceles hay un hacinamiento terrible, como no hay cupos los jueces no están condenando y pasa lo que dice Mábel.

¿Mantendría las relaciones con Venezuela como están hasta hora o las replantearía?

CL: "No es una neutralidad cómplice lo que es la regla sagrada de la buena vecindad, la no intervención en los asuntos internos de otros países. Nosotros mantendremos esa posición y exigiremos reciprocidad. Creemos que buscar, como se ha hecho, a través de Unasur un diálogo constructivo en el que puedan garantizarse los derechos es el mejor conducto".

MLR: "Hay más de 3 millones de colombianos en Venezuela y eso obliga a que tengamos una acción más determinante, me duele cuando hay matanzas en las calles y que la canciller este participando unos pretendidos diálogos que lo único que han hecho es bajar el ruido internacional sobre esta matanza de estudiantes".

JMS: "Infortunadamente Colombia nunca ha tenido liderazgo regional y hasta ahora la está teniendo. Hace cuatro años estábamos a punto de una guerra. Yo arreglé esa situación. Tengo muchas diferencias con el régimen chavista, somos el agua y el aceite, pero como presidente tengo que velar por los intereses de los colombianos y estos se protegen con una diplomacia prudente por eso estamos allá en Venezuela con un dialogo que piedra arreglar los problemas entre el gobierno y la oposición".

EP: "Lo más importante al organizar la relación con Venezuela es pensar en el empleo de los colombianos. Tenemos que arreglar asuntos de frontera, esto tiene que ser una guía esencial. Tendremos que pronunciarnos sobre el deterioro de garantías en Venezuela".

OIZ: "Somos países hermanos. Como presidente no tendrá un silencio cómplice si no se respetan los valores democráticos, tampoco aceptaré que el terrorismo siga tranquilo en Venezuela y no ocurra ni se le exija nada".

Las medidas económicas de los últimos gobiernos para financiar sus desbalances han apuntado a subir los impuestos a los colombianos. Sin embargo, los escándalos de corrupción son cada vez más grandes. ¿Cómo hacer para que los bolsillos de todos nosotros dejen de ser la caja menor de un estado con problemas graves de corrupción?

MLR: "Justamente la lucha contra la corrupción es la columna vertebral de nuestra propuesta a Colombia. Vamos a tener varias medidas: un bloque de búsqueda contra los corruptos, a levantar la reserva bancaria de los contratistas, que los funcionarios presenten declaración de renta y la de sus familiares al entrar y al salir. Vamos a establecer sanciones drásticas porque la corrupción pone en jaque la democracia".

JMS: "Mi gobierno presentó y aprobó el estatuto anticorrupción más agresivo en la historia de este país. Destapamos la corrupción en la salud y nos hemos ahorrado 2,5 billones de pesos. Descubrimos los niños fantasma que nos dejaron del gobierno pasado y hemos ahorrados 2,5 billones de pesos adicionales. Estamos estableciendo los más altos estándares de transparencia en todos los contratos del Estado".

EP: "La Contraloría dice que se pierden 12 millones de corrupción. Esta se acaba no dándole campo a la politiquería corrupta. El exministro Juan Camilo Restrepo decía que en las entidades del agro la ‘mermelada' había corrido a rodos. Entidades como el ICA y el Banco Agrario se le entregaron a la corrupción. Esto es en lo que nosotros somos distintos.

OIZ: "Hay que educar en la cultura de la legalidad. En justicia no voy a consentir reducción de penas sino devuelven la plata que han robado. Hay que impulsar los portales de contratación pública y un tema fundamental, que los ciudadanos se empoderen del manejo de los recursos para que haya verdadera transparencia".

CL: "No podemos entregarle los puestos locales a los sátrapas regionales para que con los cupos indicativos que aquí se han denominado 'mermelada' hagan de la suya con los dineros que hay que destinarse a las necesidades ciudadana. Por eso nos proponemos hacer de la meritocracia la base de la selección y así darle participación a todos los sectores sociales".

En un proceso que se desarrolla en medio del conflicto, ¿en qué casos rompe usted el proceso?

JMS: "Yo he dicho que rompo el proceso si veo que en la contraparte no hay voluntad de acabar el conflicto. De resto seguimos un proceso que ha sido cuidadosamente planeado y ejecutado tenemos el mejor equipo de negociación y el punto tercero ha recibido el apoyo unánime de la comunidad internacional que nos han dicho continúen porque esto es importantísimo para el mundo".

EP: "Esto de negociar sin tregua quiere decir que no hay nada que impida que las FF.MM. combatir a la guerrilla y darles tan duro como sea posible hasta el día en que se firme. Nuestro apoyo a los diálogos de La Habana no significa ningún tipo de simpatía con los crímenes de las FARC.

OIZ: "Una paz exige el cese de toda acción criminal. Es la única forma de crear algo serio que genere credibilidad. Las FARC siempre han engañado a los colombianos en todo los procesos. Si se quiere avanzar debe haber un cese del accionar criminal para que sea una paz estable y duradera".

CL: "Hemos insistido en que no es conveniente seguir negociando en medio de la guerra, hemos planteado un cese el fuego, insistimos en una calendario con una fecha fija para el cierre de las negociaciones. Creo que el proceso de paz es irreversible, es el bien superior que necesita nuestro país. Debemos dedicarnos a la profundización de paz y reconciliación."

MLR: "Yo continuaré las negociaciones advirtiendo a las FARC que no pueden seguir reclutando niños, no pueden colocar minas o atentar contra la sociedad civil y esto será con verificación internacional. De lo contrario me pararé de la mesa. Yo no haré como el candidato Santos que dice que se levanta si hay un magnicidio, el mismo día que fue asesinado un vendedor ambulante. Yo, por ese vendedor me levanto".

La desigualdad es el tema de moda en el mundo entero. Colombia es uno de los países con más desigualdad. ¿Cómo hará para reducir la desigualdad?

OIZ: "Con una política de mayor inclusión. Mi liderazgo lo usaré para que Colombia sea un país con mayor acceso a la educación, que este liderazgo se traduzca en mejor empleo que permita desarrollo de las regiones".

CL: "Colombia es un país en el que durante los últimos 20 años ha sido gobernado para muy pocos. Quiero comprometerme con los colombianos para gobernar con todos los ciudadanos. Lucharemos con todos los ciudadanos por educación, salud y una reforma tributaria a los más altísimos capitales".

MLR: "Dar acceso a educación a los colombianos, impulsar el campo, reindustrializar a Colombia esto genera empleo y esto a su vez reduce la desigualdad. Hay regiones muy atrasadas, por ejemplo nuestra región fronteriza de atraso preocupante. Vamos a crear un Ministerio de Fronteras".

JMS: "Cuando llegamos al gobierno Colombia tenía la vergonzante posición de ser el segundo país más desigual después de Haití. Ahora estamos en el promedio a través de generar empleo. Redujimos la pobreza en una población equivalente a Medellín, redujimos la pobreza extrema en una población equivalente al Chocó. Vamos en la dirección correcta pero nos hace falta mucho".

EP: "La igualdad es una prioridad fundamental por eso vamos darle prioridad a la educación. Y hacer una reforma urbana, mejorar nuestras ciudades del Pacífico, comprar grandes extensiones de tierra para que las ciudades crezcan bien y haya calidad de vida".

¿Qué lo haría renunciar a la Presidencia?

EP: "Yo no quiero ser presidente, yo quiero es hacer como presidente. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las prácticas de politiquería corrupta. Vamos a llegar a la Presidencia para hacer con el Congreso un trabajo de argumentos, respetuoso y estoy convencido de que vamos al lograr hacer un Gobierno sin chantajes. Si no es posible buscaremos que se apruebe un referendo para hacer una reforma política de fondo. Pero si definitivamente no fuera posible cambiar este sistema que está podrido, entregado a la politiquería corrupta, es mejor renunciar y no seguir cediendo a esta corrupción que impide que haya progreso en Colombia".

OIZ: "Me he preparado para gobernar a Colombia. Para ser un presidente que le pueda trazar un camino claro, para ser un verdadero líder que genere confianza y credibilidad, para ser un gran ejecutor de políticas públicas. Mi trayectoria de tantos años de vida pública, privada y académica, me ha preparado para gobernar. En mi cabeza solo está trabajar por el amor, con ayuda de Dios, para ser un presidente que le cumpla a todos y cada uno de los colombianos".

CL: "Ha llegado el momento para que Colombia tenga una mujer presidenta, pero no solo por ser mujer sino por estar comprometida con los profundo cambios que está reclamando nuestro país. Yo no cejaré un instante para avanzar, para promover, para profundizar en los necesarios cambios que nos lleven al pleno empleo, a tener una salud digna, al derecho a la educación, la pensión, el agua potable, todos los elementos básicos para la vida en comunidad y para la construcción de paz. Yo no renunciaré un instante para sacar adelante ese gran programa de cambio".

MLR: "Desde el primer día trabajaré por devolverle a los colombianos confianza en las instituciones, darles la esperanza de un futuro mejor para Colombia. Me dedicaré a recuperar la seguridad, a darles educación a nuestros jóvenes, a generar empleo y emprendimiento, a honrar la palabra frente a nuestros ciudadanos, a combatir la corrupción a fondo, a poner los partidos y la clase política en cintura para que la plata de los colombianos no se la sigan llevando los corruptos. Cumpliendo bien con el deber no habrá motivo para renunciar, mi palabra es sagrada porque es una palabra de mujer para los colombianos".

JMS: "Los presidente no renuncian, piden renuncias. A mí me enseñaron en la Armada Nacional a navegar y se parece mucho a gobernar, para navegar bien hay que tener un puerto de destino, no importa si se presentan los temporales, los huracanes, uno usa esos vientos para lograr un puerto de destino y el que yo quiero para Colombia es un país en paz y con más justicia social donde los pobres no se queden rezagados del crecimiento económico. Nada me hará renunciar si no lograr esos objetivos".

¿Cuál fue el último acto de amor y compasión que hizo por un prójimo que no sea de su familia?

OIZ: "Mi visita en Semana Santa a Bojayá".

EP: "Le pago un colegio muy bueno al hijo de la empleada de una parienta mía".

JMS: "Los niños que se quemaron en Fundación me partieron el corazón y allá estuve con sus mamás y sus papás".

MLR: "Sentarme a conversar con vendedores ambulantes en un calle de Cúcuta, una de ellas me dijo que su hija se estaba volviendo vieja vendiendo en la calle. Trabajaremos para que los vendedores ambulantes tengan un trabajo formal".

CL: "Gradué a mi joven número 13 como profesional".