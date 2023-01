Colombia dice no al terrorismo: así será la Marcha por Nuestros Héroes

Está citada para este domingo 20 de enero, a partir de las 9:00 a.m., en las principales plazas del país. En Bogotá irá del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar.

El presidente Iván Duque confirmó su participación en la marcha.

“Nos uniremos a esta iniciativa de la sociedad civil que busca decirles no a los terroristas. Nunca nos doblegarán”, aseguró el mandatario.



Marcharemos, este domingo, junto con María Juliana, para expresarnos pacíficamente contra los violentos. Nos uniremos a esta iniciativa de la sociedad civil que busca decirles NO a los terroristas. Nunca nos doblegarán. #MarchaPorNuestrosHéroes#NoAlTerrorismo pic.twitter.com/2KM8DGeyE1 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 18, 2019

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también se unió a la manifestación que, además, busca rendirles homenaje a las víctimas del carro bomba en la Escuela General Santander.

“Acojo el llamado ciudadano y me uno a la invitación a que todos los bogotanos marchemos el domingo del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar a las 9:00 a.m. para expresar rechazo a los violentos y respaldo a nuestra Policía”, aseguró.

Y es que, pese a nacer como una manifestación de la ciudadanía, partidos políticos de distintas orillas también han expresado que harán parte de la #MarchaPorNuestrosHéroes; entre ellos, el Centro Democrático y la Alianza Verde.

El jueves, hacia las 9:30 a.m., un carro bomba entró violentamente a la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, chocó contra un edificio y explotó, provocándole la muerte a 20 personas. El autor del atentado, identificado por la Fiscalía como José Aldemar Rojas Rodríguez, también falleció.

