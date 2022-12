Colombia, el país de los Josés y Marías, pero también de Teotriste y Epimenia

Los nombres más comunes de los colombianos son María (2'654.835) y José (1'679.871), de acuerdo con el Archivo de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El hecho de que se trate de nombres religiosos no es coincidencia, ya que era costumbre nacional hasta hace unas décadas bautizar a los hijos, literalmente, con la Biblia en la mano.

En el pasado, la Biblia (este libro) era la base para obtener el nombre de los nuevos integrantes de la familia. Hoy, la percepción es que los nuevos colombianos tendrán bautizos con referencia a los futbolistas de la selección Colombia, pero más allá, entre 2000 y 2010, la Registraduría reseña que la tendencia es encabezada por:

Los Santiago(s) (74.291)

Valentina(s) (69.947)

Sebastián(es) (46.865)

Mariana(s) (42.023)

No obstante, contando a todos los colombianos vivos en la actualidad, entre los nombres de hombre y de mujer más frecuentes del país, cinco son de origen religioso: María (arameo), Luz, Ana José y Juan (hebreo).

En cuanto a nombres compuestos femeninos, el escalafón lo encabezan: Luz Marina (153.357), María del Carmen (137.760) y Ana María (71.943). Por el lado de los hombres, los más frecuentes son: Juan Carlos (153.176), Luis Alberto (120.271) y Carlos Alberto (115.365).

Y en lo referido a apellidos, las familias más grandes, según las cuentas de la Registraduría, son los Rodríguez (707.789 registros), Gómez (537.843), González (531.484), Martínez (530.271), García (524.835) y López (509.880).

Como dato curioso, el nombre más largo del país es Adriana Clemencia del Corazón de Jesús y de la Santísima Trinidad, que cuenta con 65 caracteres.

Los "sin tocayo"

Otra de las particulares estadísticas dadas a conocer por la gerencia informática de la Registraduría es que 1'691.862 colombianos no tienen nadie que se llame igual.

Por el lado de los sin tocayo están, entre otros, Teotriste, Abalgamar, Atilio, Aristipo, Abaracuatira, Abejo, Leonerso, Santoprimo y Valdubino en cuanto a hombres. En mujeres, la lista la integran Epimenia, Sayuris Yurina, Arquez Atenas, Migleyxy, Diomarluvy y Mingris Mengris, entre otras.

Por el contrario, entre los nombres comunes, el colombiano que más tocayos tiene es Luis Alberto Rodríguez. Como él, al menos 356 hombres han sido bautizados así. Por el lado de ellas, el récord lo tiene María del Carmen Rodríguez, nombre que tiene 320 registros en las bases de datos de la Registraduría.

Y si usted es de las personas que no está conforme con cómo se llama, puede acogerse a lo dispuesto por el Decreto 999 de 1988 y cambiárselo. Pero mucha atención, este trámite solo se puede efectuar una vez en la vida si usted es mayor de edad.

El costo de este servicio no supera los 32 mil pesos, pero tenga en cuenta que se deben reemplazar todos los documentos que posea, incluyendo cédula, escrituras, tarjetas de propiedad de vehículos, licencia de conducción y libreta militar, entre otros.