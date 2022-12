Colombia está de luto: avalancha deja muerte y destrucción en Mocoa

Cinco barrios quedaron totalmente destruidos y otros 14 están muy afectados. No se descarta que la cifra de víctimas siga en aumento.

Mocoa, capital del Putumayo con 345.204 habitantes, afronta a esta hora una grave emergencia por cuenta del desbordamiento de los ríos Mulato y Sancoyaco, lo que generó avalanchas en varios sectores.

El presidente Santos, que viajó a la zona para atender la emergencia, confirmó que hasta el momento son 112 personas muertas.

El 30% de la lluvia de un mes se produjo en una noche y eso facilitó la creciente súbita de varios ríos, explicó el mandatario.



#TodosconMocoa Ya suman 112 las personas fallecidas en la tragedia de Mocoa, confirma el presidente Santos https://t.co/PRUB7udxUu pic.twitter.com/aRA0nx6yLK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 1, 2017

El panorama es desgarrador, al punto que el número de personas fallecidas por esta tragedia supera a quienes han sucumbido ante las fuertes lluvias en Perú en lo que va de 2017.

Videos que circulan en redes da cuenta de lo ocurrido:



Así está Mocoa Putumayo pic.twitter.com/TUkfVGBJ7W — William Ramírez (@wipiramocoa) April 1, 2017

En la ciudad no hay agua ni luz. La tragedia ocurrió en horas de la madrugada, por lo que hasta ahora, con las primeras luces del día, se ve su gran magnitud.

Decenas de casas, así como dos puentes y muchas vías, sucumbieron ante la fuerza de las aguas. Una capa de lodo lo cubre todo

El Ejército Nacional envió dos pelotones para ayudar en las labores de socorro. Junto a ellos trabajan, sin descanso, policías y personal de la Cruz Roja y la Defensa Civil. Hay alerta roja en la zona.

Vea cómo ayudan los soldados a víctimas de la avalancha:

Héroes en medio de la tragedia: así atienden soldados a víctimas de... José Antonio Castro, alcalde de Mocoa, dijo que son innumerables las víctimas e hizo un angustioso llamado a todo el país para que ayuden a la capital de Putumayo en estos difíciles momentos. Informó que cerca de 2.500 hombres de la fuerza pública y organismos de socorro atienden la emergencia.

“Todos los barrios aledaños a los ríos, prácticamente muchos de ellos, quedaron casi que desaparecidos. Hay un número indeterminado de desparecidos, de niñas y personas que no alcanzaron a salir, que no han sido reportados”, relató Castro en entrevista con Blu Radio. ((Escúchelo aquí))

Imágenes de tragedia en Mocoa: usuarios de redes sociales reportan... Ante la magnitud de lo ocurrido, el presidente Juan Manuel Santos viajó a la zona esta misma mañana.



Iré a ponerme al frente de la situación y garantizar atención a las víctimas de esta tragedia que enluta hoy a los colombianos. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 1, 2017

Carlos Iván Márquez, director de Gestión del Riesgo, en diálogo con Blu Radio, informó que “hay de 60 a 65 heridos que están siendo atendidos en el hospital de Mocoa. El barrio San Miguel sufrió graves daños por el río Mocoa y dos o tres quebradas que han producido estos daños".