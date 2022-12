Colombia exige que, como en el caso de Yuliana Samboní, haya pronta justicia con Sarita

La niña de 3 años fue torturada, abusada y asesinada en Armero Guayabal. Serían varios los responsables. Hasta ahora no hay capturas.

La mamá biológica de la menor Sara Yolima Salazar reapareció y, según testigos, dijo que se vio en la necesidad de entregarla a sus padrinos porque no tenía con qué alimentarla.

La Policía, al parecer, ya tiene en la mira a los responsables y podría haber capturas en las próximas horas.

La directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, rechazó el crimen y aclaró que la menor no se encontraba al cuidado de dicha institución.



Castigo ejemplar para responsables del asesinato de niña pidió Cristina Plazashttps://t.co/FKbLXTnqcg pic.twitter.com/d9YcO4ciiq — Bienestar Familiar (@ICBFColombia) April 23, 2017

El secretario de Gobierno del Tolima, Ricardo Orozco, dijo por su parte que “al parecer hay negligencia por parte de la Comisaria de familia del municipio Armero Guayabal”.

Las exequias de la menor se efectuaron en la mañana de este lunes. Hubo un homenaje a la pequeña en la capilla de Armero.