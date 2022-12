Colombia, la gran invitada al foro de The Economist

Colombia se ha convertido en una de las economías más importantes de la región. Muestra de ello es la llegada permanente de multinacionales e inversionistas, atraídos por el auge de los negocios en este país.

El clima es favorable. Si no que lo diga Medellín, el nuevo destino para los empresarios, luego de su designación como la ciudad más innovadora del mundo. Y es que, en general, Colombia ha sido llamada "el nuevo Brasil", por su rápido crecimiento económico y la cada vez más robusta inversión extranjera.

Para continuar por esa senda, se hace necesario resolver problemas fundamentales como la insipiente infraestructura, la desigualdad económica, el desempleo, la corrupción y la inseguridad.

¿Cuáles son las alianzas comerciales globales y regionales que definirán el futuro de Colombia? ¿Cómo puede reclamar su lugar como centro de negocios para las multinacionales? ¿Qué se necesita para tener empresas más innovadoras? ¿Qué papel juega la educación y la salud en el alivio de la pobreza? ¿Pueden ser los empresarios verdaderos motores de creación de empleo?

Presidido por Michael Reid, editor de las Américas de The Economist, ‘Colombia Fórum' pretende estimular el diálogo y el debate, con un enfoque práctico sobre los negocios y las tendencias macroeconómicas.

El foro está diseñado para una amplia gama de líderes de negocios, empresarios, funcionarios públicos y ejecutivos globales.

Entre los panelistas confirmados están:

Juan Manuel Santos, presidente de la República (Colombia)

Blanca Treviño, presidenta y directora general de Softtek (México)

Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia (Colombia)

Fabiola Sojet, presidenta General Electric (Colombia)

Christian Deseglise, codirector de BRICLab, Columbia University (Estados Unidos)

Adriana Noreña directora general para Hispanoamérica Google (Argentina)

Carlos Jacks, director ejecutivo de CEMEX Latam Holdings

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público (Colombia)

Samuel Azout, creador de la Fundación Fútbol con Corazón (Colombia)

Antonio Celias, director de Promigas (Colombia)

The Economist y Noticias Caracol lo invitan a 'Colombia Fórum', que tiene lugar en Bogotá, el 21 de mayo de 2013.

