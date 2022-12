Colombia llama a consultas a embajadora en Nicaragua

Nicaragua denuncia que ha sido blanco de supuestas amenazas con el uso de la fuerza y violaciones de los derechos del país centroamericano en el mar Caribe.

Frente a esto, la canciller María Ángela Holguín explicó que a la fecha "no hemos recibido una sola nota, una sola llamada en que (en Nicaragua) digan que han sido amenazados" y "no ha habido una sola protesta por absolutamente nada".

La demanda fue interpuesta ante La Haya el martes, un día antes de que terminara la jurisdicción de la CIJ sobre Colombia, ya que el Gobierno nacional renunció el 27 de noviembre de 2012 al pacto de Bogotá, decisión que se hace efectiva un año después, es decir, este miércoles.

Nicaragua pidió a los magistrados que se declare a Colombia responsable de incumplir las obligaciones internacionales impuestas en la sentencia del 19 de noviembre de 2012 sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Para Holguín, esto "no lo hacen países que no quieren generar más conflictos".