Colombia llora a 273 muertos por avalancha en Mocoa

Cifra de heridos llegó a 262 y número de desaparecidos sigue siendo incierto. Entre los sobrevivientes hay hambre y desesperación.

Medicina Legal confirmó que ha practicado 273 necropsias y hasta el momento han sido entregados 116 cuerpos.

El alud fue causado por el desborde de tres ríos la medianoche del viernes luego de inclementes lluvias en la región andina. "Un mar de lodo" que se llevó todo por delante, según testigos.

El presidente Juan Manuel Santos, que ha encabezado las tareas de socorro y de reconstrucción, aseguró que las labores de socorro se extenderán el tiempo que sea necesario.



Las labores de atención van a continuar durante los próximos días. Mocoa necesita levantarse de este golpe #MocoaSomosTodos — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 3, 2017

El mandatario destacó además la solidaridad de los colombianos y confirmó que dialogó telefónicamente por unos 10 minutos con Donald Trump, quien "le ofreció todo el apoyo de su Gobierno para ayudar a los habitantes afectados por la avalancha".

En su página oficial de la red Twitter, Santos agradeció "las llamadas del presidente Trump @POTUS y del Sec Gen de la ONU @antonioguterres. Expresaron solidaridad y apoyo por tragedia".

Poco antes, en un mensaje televisado a la Nación tras visitar la zona del desastre, informó que entre las víctimas mortales, al menos 43 eran niños. "Por todos ellos elevamos nuestras oraciones", dijo, y advirtió que las cifras son "todavía preliminares".

¿Crónica de una tragedia anunciada?

“Colombia está llena de armeros y mocoas”, declaró José Ignacio Muñoz, quien se desempeñó como director de Corpoamazonía.

Según él, en esa entidad existen muchos estudios y autoridades respectivas han sido informadas en múltiples ocasiones de eventuales tragedias como estas.

“Se dieron incluso respuestas negativas a la solicitud de permisos para establecer viviendas en sitios que son la casa del río, viviendas frágiles. Desafortunadamente no se atendieron”, dijo Muñoz.

En el caso de Mocoa, "la ciudad ha sido víctima de la falta planificación urbana que es usual en casi todas las regiones de Colombia", explicó Rodrigo Botero, ambientalista.

El alcalde de esa ciudad, José Antonio Castro, dijo al diario El Espectador que a la ciudad, fundada en 1563, "la surcan alrededor de 10 ríos y eso indica que no es el lugar donde debería ubicarse una población".

"Encontré la mano de un bebé"

Con el lodo aún no totalmente seco, "sigue la labor de búsqueda para encontrar sobrevivientes, aún estamos dentro de la ventana de las 72 horas posteriores a un desastre así", dijo a AFP un portavoz de la Cruz Roja Colombiana (CRC). Ésta podría cerrarse el lunes.

Además, avanza la identificación de cadáveres que permanecían en el hospital de la ciudad.

En la capital del Putumayo fue un día nublado y de un calor pegajoso. Apenas cayeron algunas gotas este domingo, mientras muchos buscaban a sus seres queridos o trataban de recuperar alguna pertenencia tras perderlo todo.

Tras un sobrevuelo, la Fuerza Aérea no encontró ningún indicio de represamiento en ríos o quebradas, minimizando la posibilidad de una nueva avalancha. Servicios de meteorología estimaban un descenso en las precipitaciones.

"Me fui a buscar a mi sobrina pero no la encontré. Escarbé y escarbé hasta que me encontré fue la mano de un bebé, fue horrible. A ella se la llevó el lodo, ya no la voy a ver", contó desolada Marta Gómez.

Con los pantalones llenos de barro y junto a su perro, un pastor alemán también embarrado, esta mujer de 38 años esperaba para inscribirse y recibir ayuda gubernamental.

Un desolador panorama la rodeaba: muñecas descabezadas en el lodo, zapatos abandonados de todos los tamaños, gigantes raíces de árboles arrancados, vehículos atascados, gente cargando desde cestas con huevos hasta neveras y muebles desde las casas destruidas.

La mayoría de los barrios afectados son pobres y con población desplazada por el conflicto armado de medio siglo que azota a Colombia.

45.000 afectados

La Cruz Roja estimó en 45.000 los afectados en Mocoa. Gran parte de la población seguía sin energía eléctrica ni agua corriente, aunque el servicio de energía se ha restablecido en un 20% con plantas eléctricas auxiliares.

Santos destacó la necesidad de garantizar agua potable para evitar "una epidemia y una crisis de salud pública aún mayor", y explicó que se instalarán cuatro plantas potabilizadoras, mientras carrotanques llevarán el líquido diariamente.

Para prevenir infecciones en esa calurosa y húmeda ciudad amazónica, expertos desarrollarán un plan específico y se ha iniciado ya una campaña de vacunación, anunció el gobierno.

El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró a la prensa que, para evitar epidemias, los cadáveres sin identificar o que no se reclamen, serán incinerados.

Ojo con los avivatos, advierte Cruz Roja

En medio de la tragedia, inescrupulosos buscan aprovecharse de la solidaridad de los colombianos.

“No se están haciendo colectas oficiales en ninguna parte del país. Recomendamos cuidado pues había una alcancía por ahí reuniendo dinero. Esas cosas son muy delicadas”, informó el director de socorro de la Cruz Roja colombiana, César Urueña.