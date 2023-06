“Colombia no es un Estado fallido”: fiscal de la Corte Penal Internacional

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, confirmó que no reabrirá el examen preliminar a Colombia tras algunas peticiones para que se investiguen delitos de lesa humanidad en el país.

Tras las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP, el presidente Gustavo Petro encendió una alerta sobre indagaciones que podría iniciar la Corte Penal Internacional a Colombia.

“Lo que ahí aparece son crímenes de lesa humanidad, crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos”, señaló el jefe de Estado.

Declaración que respondió el fiscal de la CPI en su visita al país señalando que Colombia no es un Estado fallido.

“Entre la Fiscalía General y la JEP pienso que hay unos caminos claros para que haya justicia y rendición de cuentas. Con nosotros como tribunal de última instancia, entra la corte penal solamente cuando se determina que el país no está dispuesto o no puede hacer lo que tiene que hacer. Cuando yo cerré el examen preliminar en octubre de 2021, eso implicaba de por sí una felicitación para Colombia, que no son ustedes un Estado fallido, sino que tienen abogados, jueces, hombres, mujeres brillantes en este país”, dijo Karim Khan, fiscal de la Corte penal internacional.

En el marco de esta visita, el fiscal de la CPI también tuvo reuniones con el fiscal Francisco Barbosa y el canciller Álvaro Leyva, con quien firmó un acuerdo y dialogaron sobre la hoja de ruta para llegar a una justicia efectiva en Colombia.

“Agradecemos el compromiso de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional, con los procesos de administración de justicia adelantados por la jurisdicción existente en Colombia y subrayamos que Colombia es un laboratorio de paz y que el país está dispuesto a compartir experiencias y lecciones aprendidas que pueden resultar de interés para otros países que transitan por procesos similares”, manifestó el canciller Leyva.

En este mismo diálogo, la vicefiscal Martha Mancera dio más detalles de la judicialización de los terceros civiles que son investigados por su presunta participación en el conflicto.

“Esta administración del doctor Francisco logró las 98 acusaciones a terceros y no son terceros que dirían algunos pequeños, son empresas bananeras, son grandes extensiones de ganaderos, que es la empresa del ganado. Esto era una deuda histórica también para la comunidad que lo sintió en los territorios”, indicó Martha Mancera, vicefiscal general de la nación.

Por su parte, el fiscal de la CPI destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Fiscalía General de la Nación, y resaltó que compartirá conocimientos con ambas instituciones.