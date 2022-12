"Colombia no merece que se diga que ha fallado en lucha antidrogas": exembajador William Brownfield

“No merece” que digan “que ha fallado concretamente en sus obligaciones”, sostuvo a una semana de dejar de ser secretario adjunto para Asuntos de Narcotráfico.

El exembajador lamentó las tensiones entre su país y Colombia, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un documento en el que acusa a la nación suramericana, principal productor mundial de cocaína, de incumplir los acuerdos internacionales contra este flagelo.

“No creo que Colombia merece ni mereció ni ojalá merecerá una decisión de decir que ha fallado concretamente en sus obligaciones. Es una opinión personal”, señaló el funcionario estadounidense.

“Pero sí digo que no creo que Colombia debería ser incorporado en un grupo que incluía a Venezuela y Bolivia. En mi opinión estoy totalmente de acuerdo con la decisión de mi Gobierno de no incorporar a Colombia en ese grupo”, agregó.

Actualmente Venezuela y Bolivia no cuentan con la certificación, lo que implica que Washington detiene el suministro de dinero y recursos tecnológicos y de inteligencia para combatir el narcotráfico.

Brownfield, en su momento, atribuyó el aumento de la producción a las negociaciones de paz con las FARC, desarrolladas entre 2012 y 2016.

“Es hora de aceptar –con realismo– que mientras haya consumo habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar. No se trata de manera simplista de señalar quién es el único responsable. Todos lo somos, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida que asumimos hace ya varias décadas. Se equivocan los que dicen que esto es un problema solo de los países productores”, aseveró.

