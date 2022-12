Colombia pide perdón a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia

El Estado presentó este martes una solicitud de "perdón" a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida en 1985, durante una audiencia sobre el caso que celebra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Brasilia.

La directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, inició su presentación con esa solicitud por "hechos dolorosos", que hace 27 años dejaron un centenar de muertos y doce desaparecidos.

"Son hechos sin precedentes en nuestra historia reciente y son hechos dolorosos" que abrieron "heridas que no cicatrizaron", dijo Guillén ante los magistrados de la CIDH, tras pedir a todos los miembros de la delegación del Estado colombiano que permanecieran de pie durante su intervención, en señal de "respeto a las víctimas".

El caso se refiere a lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985 desde el momento en que el hoy disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó al Palacio de Justicia en la capital colombiana.

Ese día 6, unos 35 miembros del grupo guerrillero coparon ese céntrico edificio bogotano, hicieron rehenes a unas 350 personas, y las Fuerzas Armadas lo recuperaron al día siguiente mediante una cruenta acción militar en la que murió un centenar de personas y en la que hubo doce desaparecidos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interimericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano todavía debe una "respuesta" que garantice la "justicia", el "reconocimiento" de las violaciones ocurridas y una "reparación" a las víctimas.

Guillén dijo que el Estado ha hecho un "reconocimiento parcial" sobre su "responsabilidad" y "omisiones", que ha sido producto de un "análisis profundo de los hechos".

Afirmó además que el actual Gobierno colombiano "está empeñado en lograr la paz" y que "no cesará en la búsqueda de reparaciones", que es una de las principales exigencias planteadas ante la Corte por la CIDH y los familiares de las víctimas.

En la misma audiencia participó el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, quien apuntó que la dura acción militar para recuperar el Palacio de Justicia causó "más de cien muertes", entre ellos "más de la mitad de los miembros de la corte de justicia" colombiana.

"Se constató que después de la retomada del Palacio hubo torturas físicas y psicológicas", subrayó Orozco, quien dijo que "los casos de desapariciones y torturas siguen impunes", pues "aunque algunos militares fueron condenados", las sentencias "aún no se ejecutan".

Orozco valoró el "reconocimiento parcial" que el Estado ha hecho sobre su responsabilidad en esos hechos, pero aseguró que "faltan los efectos jurídicos concretos de ese reconocimiento", que aún no incluye a varios de los casos de víctimas de torturas.

Las sesiones de la corte sobre el caso se celebrarán este martes y miércoles y supondrán el fin de la fase oral del proceso.

Después, el Estado colombiano, los representantes de las víctimas y la CIDH tendrán un plazo aún no establecido para presentar sus últimos alegatos por escrito.

Tras un último análisis de esos documentos, la CIDH dejará el caso visto para sentencia, la cual espera dictar durante el próximo año.

Las audiencias sobre la toma del Palacio de Justicia de Bogotá se celebran en el marco del 49ª período de sesiones extraordinarias de la corte, que este año se realiza en Brasilia y concluirá el próximo jueves con un seminario sobre derechos humanos.